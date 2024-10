USDJPY sinkt um 0,7% unter den Stand vom 5. August, da BoJ Nakagawa einen Weg für Zinserhöhungen eröffnet 📉

Die USDJPY-Paarung fiel heute auf den niedrigsten Stand seit dem 28. Dezember 2023, da BoJ-Teilnehmer äußerten, dass weitere Zinserhöhungen das Basisszenario seien, da die Aufwärtsdynamik der japanischen Wirtschaft anhalte. Junko Nakagawa merkte jedoch an, dass es schwierig sei, den Zeitpunkt der nächsten BoJ-Zinserhöhung vorherzusagen. Eine weitere Aufwertung des japanischen Yen und ein fallender US-Dollar setzen den „Carry Trade“ unter Druck, wobei mehrere Hedgefonds wie Telemetry ein steigendes Risiko einer Veränderung der Finanzmarktbedingungen sehen. Nakagawa geht davon aus, dass die immer noch zu hohe Inflation in Übersee die japanischen Importpreise unter Druck setzen wird (während der stärkere Yen die japanischen Exporteure unter Druck setzt), während die Inflation aufgrund der stärkeren Inlandsnachfrage bei den Verbrauchern auf dem Weg nach oben ist. Steigende Importpreise könnten sich mit Verzögerung auf die Verbraucherinflation auswirken

Das Lohnwachstum dürfte sich aufgrund der steigenden Preise und der stärkeren Binnennachfrage tendenziell beschleunigen

Der Verbrauch dürfte aufgrund der Lohndynamik mäßig steigen,

Erwartung einer allmählichen Beschleunigung der Inflation als Trend. Das Erreichen des Lohn-Inflations-Zyklus ist noch in Sicht

Aufwärtsrisiken für die Inflation bleiben bestehen, während Abwärtsrisiken von der Verlangsamung der Weltwirtschaft ausgehen könnten

Auch nach der Zinserhöhung im Juli bleiben die Realzinsen stark negativ, die monetären Bedingungen sind akkommodierend

Die Preise bewegen sich im Einklang mit der BoJ-Projektion, was auf eine angemessene Anpassung der geldpolitischen Lockerung hindeutet

Die Fundamentaldaten Japans sind nach wie vor stark, und die Rekordgewinne der japanischen Unternehmen sind nicht in Gefahr

Weitere Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt könnten eine schnellere Zinserhöhung der BoJ unterstützen, sogar noch in diesem Jahr Die Verbraucherinflation in Japan lag im Juli bei 2,7 % (und damit 28 Monate in Folge bei oder über dem BoJ-Zielwert von 2 %). Die realen Zinssätze sind nach wie vor sehr niedrig, während Händler erwarten, dass der Einbruch des USDJPY im August die Bank of Japan wahrscheinlich nicht aufhalten wird, da sich die Zinssätze ändern werden. Die Äußerungen von Nakagawa unterstützen diese These, während das endgültige Ergebnis der BoJ-Politik noch ungewiss ist, da das Risiko einer Rezession in den USA, Europa und einer nachlassenden Nachfrage in China besteht, was die japanischen Unternehmen und die wirtschaftlichen Bedingungen unter Druck setzen kann. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen USDJPY im Tageschart Der USDJPY gab heute um 0,7% nach, nachdem er zuvor die Marke von 140,6 erreicht hatte. Die Volatilität könnte während der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindizes um 14:30 Uhr dt. Zeit zunehmen. Der Rückgang stoppte im Bereich von 140,5, dem 61,8 Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle seit 2022. Das Ausmaß der aktuellen Rückgänge könnte auf eine 1:1-Korrektur hindeuten (grüne Zonen auf dem Diagramm), die langfristig zu einem Aufwärtstrend führen könnte, wenn sich das Paar von den aktuellen Niveaus erholt. Ein höher als erwartet ausgefallener US-Leitzinsbericht könnte zumindest kurzfristig eine Erholung unterstützen, während das Risiko einer Trendwende nach unten bestehen bleibt. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.