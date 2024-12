USDJPY steigt nach BoJ-Entscheidung um 0,8 %

đŸ›ïžUnverĂ€nderte ZinssĂ€tze und zurĂŒckhaltender Ueda schwĂ€chen den japanischen Yen Die Bank of Japan beschloss bei ihrer heutigen geldpolitischen Entscheidung, die Zinsen unverĂ€ndert bei 0,25 % zu belassen, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Die Verteilung der Stimmen der Banker war 8 Stimmen fĂŒr eine Beibehaltung und eine Stimme fĂŒr eine Erhöhung, was zeigt, dass die BoJ-Beamten derzeit auf eingehende Daten warten, um die RechtmĂ€ĂŸigkeit der Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage des Landes zu bestĂ€tigen. â–șUSDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Der Chef der Zentralbank, Kazuo Ueda, Ă€ußert sich auf der Pressekonferenz sehr zurĂŒckhaltend. Er weist darauf hin, dass die Prognosen fĂŒr die Wirtschaft erfĂŒllt werden mĂŒssen, um die Zinsen erhöhen zu können. In Bezug auf die Prognosen gibt er an, dass er sich auf die FrĂŒhjahrspreisverhandlungen bei großen Unternehmen freut, die zu einer anhaltenden Festigung der Inflation um das Ziel herum fĂŒhren könnten. Seiner Ansicht nach hat der Mangel an neuen Informationen ĂŒber die Lohnaussichten dazu gefĂŒhrt, dass die ZinssĂ€tze unverĂ€ndert bleiben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die GeldmĂ€rkte sagen voraus, dass die BOJ die ZinssĂ€tze Anfang 2025 anheben wird. Es wird erwartet, dass die Bank of Japan bei ihrer Entscheidung im MĂ€rz die Zinsen auf 0,5 % anheben wird. Der USDJPY ist heute um fast 0,8 % gestiegen und testet die höchsten Werte seit Mitte November. Es ist erwĂ€hnenswert, dass die gestrigen Anstiege durch die aggressiven Untertöne der Fed-Entscheidung angeregt wurden. Die nĂ€chste wichtige Widerstandsmarke liegt bei etwa 157, leicht ĂŒber dem 78,6-Retracement. Quelle: xStation5 von XTB  Wir zahlen Zinsen, wĂ€hrend Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten! Â

