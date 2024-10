USDJPY verliert vor NFP an Boden 📉

ūüö®Key US labor market report at 14:30 Heute werden Investoren den US-Arbeitsmarktbericht f√ľr September sehen. Um 15:30 Uhr deutscher Zeit erfahren wir mehr √ľber den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft und ob dies eine pl√∂tzliche √Ąnderung der Zinspolitik der Fed rechtfertigt. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was kann man von den Daten erwarten?¬† Der Markt erwartet einen Anstieg der Besch√§ftigung au√üerhalb der Landwirtschaft um 150.000 Personen, verglichen mit 142.000 im August. Dar√ľber hinaus wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote unver√§ndert bei 4,2 % bleibt und das j√§hrliche durchschnittliche Einkommenswachstum ebenfalls auf dem Niveau vom August von 3,8 % bleibt. Im Vorfeld des Besch√§ftigungsberichts dieser Woche fielen andere Besch√§ftigungsindikatoren gemischt aus. So stieg die Zahl der offenen Stellen im JOLTS-Sektor im August auf 8,04 Millionen, gegen√ľber 7,71 Millionen im Juli und √ľber den erwarteten 7,69 Millionen. Dies war der h√∂chste Indikator seit Mai und deutet darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt ist. Diese Daten st√ľtzen die √ľber den Erwartungen liegenden Besch√§ftigungszahlen, die im September erscheinen k√∂nnten. Andererseits ist die Besch√§ftigungskomponente des ISM-Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe im September stark gesunken. Die Besch√§ftigungskomponente des ISM-Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe steht in einem historischen Zusammenhang mit dem Besch√§ftigungsbericht. Der Wert f√ľr September fiel von 46,0 auf 43,9, was einen starken R√ľckgang und einen der niedrigsten Werte seit 2020 darstellt.

¬† ¬† Wie k√∂nnte der Markt reagieren? Datenver√∂ffentlichungen innerhalb von +/- 1 Standardabweichung d√ľrften keine dauerhafte Ver√§nderung der bereits vom Markt in den USA eingepreisten schnellen Zinssenkungen bewirken, und etwaige Preisbewegungen werden nur eine kurzfristige Liquidit√§tsreaktion sein. Ein Wert √ľber oder unter diesem Bereich k√∂nnte jedoch die etablierte Marktgrundlage ver√§ndern und somit zu erheblichen Bewegungen bei den meisten Instrumenten f√ľhren. Quelle: Bloomberg Financial LP ¬† Der Markt erwartet rasche Zinssenkungen¬† Die US-Notenbank hat in ihren j√ľngsten Mitteilungen und Entscheidungen erkl√§rt, dass sie sich nun, da die Inflation sinkt, im Rahmen ihres Mandats auf die Vollbesch√§ftigung konzentriert. Deshalb sind die Daten dieser Woche f√ľr die M√§rkte von entscheidender Bedeutung. Vor der Bekanntgabe begann der Fed-Funds-Markt, die Aussicht auf eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die US-Notenbank auf der Sitzung am 7. November einzupreisen. TDerzeit besteht eine Wahrscheinlichkeit von 32 % f√ľr eine solche Senkung, gegen√ľber √ľber 54 % in der vergangenen Woche. Diese Erwartungen haben auch zu einer Versch√§rfung der impliziten Zinskurve f√ľr Laufzeiten von mehr als 6 Monaten gef√ľhrt. Der Markt geht also davon aus, dass es zu Beginn gr√∂√üere Zinssenkungen geben wird, die dann bei den folgenden Sitzungen in geringerem Tempo erfolgen werden. ¬† Quelle: Bloomberg Financial LP Besch√§ftigungsdaten f√ľhren oft zu Volatilit√§t auf den M√§rkten, aber ihre Auswirkungen bleiben begrenzt. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Reaktion des S&P 500-Index auf die US-Besch√§ftigungsdaten 30 Minuten nach ihrer Ver√∂ffentlichung bei weniger als 0,0 % Wachstum. Der gr√∂√üte Anstieg betrug jedoch 0,37 %, w√§hrend die Abw√§rtsreaktionen milder ausfielen, wobei der gr√∂√üte R√ľckgang des S&P 500 30 Minuten nach der Ver√∂ffentlichung der Besch√§ftigungsdaten nur -0,18 % betrug. Insgesamt deutet dies darauf hin, dass die Besch√§ftigungsdaten allein nur einen geringen Einfluss auf den wichtigsten US-Blue-Chip-Index haben. USDJPY im Tageschart Das Forexpaar USDJPY durchbrach am Mittwoch den Abw√§rtskanal und stieg in einem Rekordmoment um 2,5 % von der Trendlinie an. Widerstand wurde nur beim 78,6 % Fibonacci-Retracement bei 147,243 festgestellt. Anfang September f√ľhrte dieser Widerstand auch zu einem R√ľckgang, der unterhalb des Niveaus von 140 endete. Die erste Unterst√ľtzung wird das 61,8 % Fibonacci-Retracement-Level sein, das sich auf dem 50-Tage-EMA befindet. Ein Durchbrechen dieser Unterst√ľtzung k√∂nnte zu einem schnellen Abstieg zum 50 % Fibonacci-Retracement f√ľhren, das mit dem 50-Tage-SMA zusammenf√§llt. Das Niveau von 144,486 blieb auch w√§hrend der Aufw√§rtsbewegung ein starker Widerstand. Eine R√ľckkehr des Kurses zum Kanal k√∂nnte eine Fortsetzung des Abw√§rtstrends bedeuten. Derzeit sprechen RSI und MACD f√ľr die Bullen. Im Falle des RSI k√∂nnte nur ein Absinken unter 55 eine Trendwende signalisieren. Beim MACD beobachten wir weiterhin eine starke bullische Divergenz. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.