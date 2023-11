Virgin Galactic steigt über 30 % nach positiven Zahlen

Virgin Galactic (SPCE.US) legt heute um 30% zu, nachdem gestern nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht wurden. Das Unternehmen meldete eine besser als erwartete Umsatzentwicklung, geringere Verluste als erwartet sowie einen geringeren als erwarteten Barmittelverbrauch. Virgin Galactic verzeichnete im dritten Quartal einen über 120%igen Anstieg des Jahresumsatzes auf 1,73 Millionen US-Dollar (erwartet: 1,14 Millionen US-Dollar), während der Nettoverlust mit 104,6 Millionen US-Dollar geringer ausfiel als die erwarteten 137,7 Millionen US-Dollar. Der Barmittelverbrauch von 104,8 Millionen US-Dollar war ebenfalls geringer als erwartet. Die Prognosen für den freien Barmittelzufluss im vierten Quartal 2023 deuten jedoch auf einen höher als erwarteten Barmittelverbrauch in den letzten drei Monaten des Jahres hin. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal wurde von "etwa 1 Million US-Dollar" auf "etwa 3 Millionen US-Dollar" angehoben. Das Unternehmen erwartet jedoch nicht, vor der Einführung seines neuen Trägerraketenfahrzeugs Delta im Jahr 2026 profitabel zu werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Virgin Galactic gab Anfang dieser Woche bekannt, dass es plant, etwa 18% seiner Belegschaft abzubauen und ab Mitte 2024 Weltraumflüge auszusetzen, um sich auf die Entwicklung seines neuen Trägerraketenfahrzeugs, des Delta Spaceplane, zu konzentrieren. Dies bedeutet, dass kürzlich gestartete kommerzielle Raumflüge pausieren werden. Durch den Stellenabbau sollen jährliche Einsparungen von etwa 25 Millionen US-Dollar ermöglicht werden. Ergebnisse für das dritte Quartal 2023: Umsatz: 1,73 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 1,14 Millionen US-Dollar (+124% im Jahresvergleich)

Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 44,8 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 88,9 Millionen US-Dollar (-54% im Jahresvergleich)

Vertriebs- und Verwaltungsausgaben: 42,2 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 49,4 Millionen US-Dollar (-8,4% im Jahresvergleich)

Freier Barmittelzufluss: -104,8 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten -126,6 Millionen US-Dollar

Bereinigtes EBITDA: -87,3 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten -120 Millionen US-Dollar

Nettoergebnis: -104,6 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten -137,7 Millionen US-Dollar

Verlust pro Aktie: -0,28 US-Dollar gegenüber erwarteten -0,43 US-Dollar Prognosen für das vierte Quartal 2023: Umsatz: "etwa 3 Millionen US-Dollar" gegenüber zuvor "etwa 1 Million US-Dollar"

Freier Barmittelzufluss: -125 bis -135 Millionen US-Dollar gegenüber zuvor -120 bis -130 Millionen US-Dollar Virgin Galactic (SPCE.US) legte heute nach der Veröffentlichung eines besser als erwarteten Geschäftsberichts kräftig zu. Die Aktie handelt auf dem höchsten Niveau seit Mitte September. Der Aktienkurs stieg heute früher über 2,00 US-Dollar und testete sogar die Widerstandszone bei 2,07 US-Dollar, zog sich aber seitdem wieder zurück. Quelle: xStation5 von XTB

