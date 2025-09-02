VIX Futures steigen um 9% – Börse USA unter Druck durch September-Schwäche & Tech-Verluste 📊

📊 VIX Futures steigen: Börse USA gerät ins Wanken im September Die VIX Futures ziehen heute um fast 9 % an und spiegeln damit die wachsende Nervosität an der Börse USA wider. Der breite Abverkauf an den US-Aktienmärkten wird durch steigende Renditen der Staatsanleihen, Sorgen um die Profitabilität sowie die saisonal schwächere Entwicklung im September verstärkt. Obwohl der ISM Manufacturing Report zunächst für eine positive Marktreaktion sorgte, setzten die Verluste kurz nach Handelsstart erneut ein. Besonders der Technologie-Sektor und die „Magnificent 7“ geraten unter Druck. Nvidia verliert rund 3,7 %, während Alphabet um 2,5 % nachgibt. 🔑 Key Takeaways VIX Futures steigen deutlich: Die Volatilitätsfutures legen um rund 9 % zu – ein klares Signal für steigende Unsicherheit an der Börse USA. September-Schwäche spürbar: Traditionell schwache Saisoneffekte im September verstärken die Abwärtsdynamik an den US-Börsen. Technologiewerte im Fokus: Vor allem die Tech-Giganten wie Nvidia (-3,7 %) und Alphabet (-2,5 %) belasten den US-Aktienmarkt zusätzlich. 📉 Marktüberblick zur Börse USA VIX Futures : Anstieg um fast 9 % als Reaktion auf den breiten Abverkauf.

US-Staatsanleihen : Steigende Renditen erhöhen den Druck auf Aktien.

Technologiesektor: Besonders die Magnificent 7 geraten ins Minus, mit deutlichen Verlusten bei Nvidia und Alphabet. Trotz einer anfänglich positiven Reaktion auf den ISM Manufacturing Report kehrten die Sorgen der Anleger schnell zurück – die Börse USA bleibt anfällig für weitere Rückschläge.

VIX Chartanalyse (M30) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

✅ Fazit Die aktuelle Bewegung bei den VIX Futures zeigt, dass die Nervosität an der Börse USA deutlich zunimmt. Steigende Anleiherenditen, eine fragile Konjunkturlage und die bekannte September-Schwäche am Aktienmarkt drücken auf die Stimmung. Vor allem Technologieaktien geraten unter Druck, was Anleger zu Vorsicht mahnt. Wer in die PepsiCo-Aktie, die „Magnificent 7" oder andere US-Werte investiert ist, sollte die kommenden Konjunkturdaten und die Entwicklung am Rentenmarkt genau im Auge behalten.

