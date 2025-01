VIX legt leicht zu, bevor der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht wird. Wird das 1:1-Korrekturszenario eintreten?

Der CBOE VIX Volatility Index (VIX), der die Volatilität des S&P 500-Options- und Futures-Marktes abbildet, startete heute am unteren Ende der Aufwärtstrendstruktur in den Handelstag und legte weniger als 0,5 % zu. Bezeichnenderweise werden wir heute um 15:30 Uhr die CPI-Daten aus den USA erfahren, die mit ziemlicher Sicherheit eine große Bewegung auf dem VIX-Index auslösen werden. Bei einer höheren Inflation ist mit einem Anstieg des VIX zu rechnen (Stärkung des Dollars, Renditen, Schwäche der Indizes).

Bei einer niedrigeren Inflation – wahrscheinlich sinkender VIX (schwächerer Dollar, sich verbessernde Risikostimmung und Abschwächung der pessimistischen Stimmung) Trotz der gestern unter den Prognosen liegenden PPI-Daten aus den Vereinigten Staaten kam es zu relativ geringen Marktkorrekturen, was darauf hindeuten könnte, dass die Anleger nach wie vor sehr besorgt sind, dass der heutige US-Inflationsbericht für Dezember ein weiteres „Warnsignal" bringen wird. VIX im Stundenchart Betrachtet man den VIX auf Stundenbasis, so ist zu erkennen, dass der VIX-Index seit dem „Volmageddon" im Dezember, das zwei Handelstage vor der massiven Abwicklung von Kontrakten am „Tag der drei Hexen" stattfand, zwar gefallen ist, aber versucht, zu einem Aufwärtstrend zurückzukehren. Er wird derzeit 10 % unter den lokalen Höchstständen vom gestrigen Handelstag gehandelt. Betrachtet man die letzten drei Aufwärtsimpulse, so lässt sich ein 1:1-Korrekturmuster erkennen, und ein Ausbruch über 20 Punkte könnte den Index für neue lokale Höchststände öffnen, zusammen mit wachsenden Befürchtungen einer Rückkehr der Inflation und einer vorsichtigen Politik der Fed. Andererseits könnte ein Absinken unter 17,7 Punkte (Bestätigung des Ungleichgewichts) den Weg für einen erneuten Test der lokalen Tiefststände bei 16 - 16,3 Punkten ebnen. Quelle: xStation5 von XTB

