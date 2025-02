VIX steigt um 3 %, da die Wall Street angesichts der US-chinesischen Zölle unsicher bleibt 🗽

Der Index für die Volatilität des CBOE VIX (VIX) war in den letzten zwei Tagen volatil, gab jedoch den Großteil der Gewinne wieder ab, die durch die Handelszölle auf Mexiko und Kanada diktiert wurden, nachdem Trump diese in letzter Minute fallen ließ und die Entscheidung um weitere 30 Tage verschob. Allerdings wurden bereits 10 %ige Zölle auf China verhängt. Die Märkte versuchen zu analysieren, welche Folgen eine solche Entscheidung für den Aktienmarkt und die Wirtschaft haben könnte; die US-Index-Futures verlieren; der S&P 500 / US500 ist um fast 0,7 % gefallen, was eine erneute Abschwächung des VIX unterstützt. Als wichtiger Handelspartner der USA hat China bereits Vergeltungszölle in Höhe von 15 % angekündigt; diese werden Kohle und Flüssigerdgas umfassen, sowie 10 % auf Öl und US-Produkte in Form von Landmaschinen, Lastwagen und Infrastrukturausrüstung für den Bergbausektor. Darüber hinaus hat China eine Untersuchung gegen Alphabet (GOOGL.US) eingeleitet. Außerdem hat es Exportkontrollen für eine Reihe wichtiger Mineralien eingeführt: Wolfram, Tellur, Ruthenium und Molybdän.

Bezeichnenderweise gab das chinesische Handelsministerium bekannt, dass es zwei US-Unternehmen, die PVH Group und Illumina Inc., auf eine Liste sogenannter unzuverlässiger Unternehmen gesetzt hat, wodurch sie Beschränkungen oder Strafen ausgesetzt sind; die Aktien beider Unternehmen verloren vor dem Börsengang 3,5 bzw. 5 %. Gleichzeitig gab das Ministerium nicht genau an, was den beiden Unternehmen vorgeworfen wird, was möglicherweise ein Signal an die Amerikaner senden könnte, dass mehr in den USA ansässige Unternehmen ein ähnliches Schicksal erleiden könnten, wenn sich die Handelskonflikte verschlechtern und keine Einigung mit Trump erzielt wird. PVH ist ein Bekleidungsunternehmen, zu dem so bekannte Marken wie Tommy Hilfiger und Calvin Klein gehören, und Illumina ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Genomsequenzierung spezialisiert hat. VIX-Index im 15 Minuten Chart Im 15-Minuten-Intervall sehen wir, dass der Volatilitätsindex versucht, wieder an Fahrt aufzunehmen, und über dem gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Handelstagen ausgebrochen ist. Im kurzen Intervall diente der Bereich um das 61,8 Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle als Unterstützung, aber der Preis reagierte auf den Widerstand des 18,88 Fibonacci-Retracements. Bei einem Niveau nahe 19 wäre der Druck, Gewinne mitzunehmen, wahrscheinlich ebenfalls hoch. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahrenÂ

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.