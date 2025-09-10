Aktien Marathon – Langfristige Anlage & Analyse

Im Aktien Marathon präsentieren wir jede Woche eine ausführliche Fundamentalanalyse. Ziel ist es, nicht kurzfristige Schwankungen zu beleuchten, sondern langfristige Perspektiven für Anleger aufzuzeigen. Die Prognosen reichen bis 2028/2029 und helfen Investoren, fundierte Entscheidungen zu treffen.

► Volkswagen VZ | WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Kürzel: VOW3

Aktien-Check: Volkswagen VZ Prognose

Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Volkswagen VZ Aktie markierte im März 2021 ein Hoch bei 251,90 EUR. Seitdem entwickelte sich ein klarer Abwärtstrend, begleitet von zwischenzeitlichen Erholungen ohne nachhaltige Substanz. Erst im November 2024 zeichnete sich eine Stabilisierung ab, gefolgt von einer leichten Erholung.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie mehrfach an der SMA20 (95,45 EUR) und SMA50 (93,69 EUR) gescheitert ist. Erst im August gelang der Ausbruch über beide Linien. Solange Volkswagen VZ über der SMA20 notiert, besteht Potenzial für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur SMA200 (120,31 EUR). Ein Rückfall unter die SMA20/SMA50 würde hingegen die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahrestiefs erhöhen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart – Prognose: neutral

Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart zeigt sich die Unsicherheit der Volkswagen VZ Prognose. Nach deutlichen Verlusten im Jahr 2024 konnte sich die Aktie im November stabilisieren und zunächst Momentum aufbauen. Das Jahreshoch bei 113,90 EUR wurde allerdings rasch wieder abverkauft.

Zuletzt konnte sich Volkswagen VZ oberhalb von 100 EUR behaupten. Besonders wichtig ist die SMA20 (100,31 EUR), die zuletzt als starke Unterstützung fungierte. Solange die Aktie oberhalb dieser Marke bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Jahreshoch oder gar zum Schließen des Gaps bei 120,35 EUR möglich.

Ein Bruch unter die SMA20 könnte zu Tests der SMA50 und SMA200 führen. Spätestens dort sollte die Aktie wieder Stärke zeigen, um den positiven Trend nicht zu gefährden.

Aktuelle Einschätzung Tageschart – Prognose: bullisch

Unternehmensprofil:

Volkswagen ist ein weltweit führendes Unternehmen der Automobilindustrie mit einer breiten Palette an Marken wie Volkswagen, Audi, Porsche oder Skoda. Das Unternehmen ist im Bereich der Automobilherstellung und der Finanzdienstleistungen tätig und strebt danach, sich zu einem softwarezentrierten Anbieter nachhaltiger Mobilität zu entwickeln. Der Konzern investiert stark in emissionfreie und autonome Mobilität sowie in Software und künstliche Intelligenz.

Aktionärsstruktur Volkswagen:

Der größte Einzelaktionär bei Volkswagen ist die Porsche Automobil Holding. Institutionelle Anleger aus dem In- und Ausland halten gut 20 Prozent der Anteile.



Wichtige Bewertungskennzahlen Volkswagen 2020 - 2024

Der Konzern konnte den Jahresumsatz sukzessive steigern, wobei die Steigerung von 2023 auf 2024 sehr moderat ausgefallen ist.

Die Zahl der Mitarbeitenden wurde bis 2023 kontinuierlich aufgestockt, 2024 aber leicht reduziert. Im Vergleich zu 2020 beschäftigt der Konzern2024 gut 2,6 Prozent mehr Mitarbeitende.

Der Umsatz je Mitarbeitenden konnte gegenüber 2020 deutlicher gesteigert werden, die Produktivität ist allerdings von 2023 zu 2024 nur marginal gestiegen.

Das operative Ergebnis konnte im Betrachtungszeitraum deutlich gesteigert werden. Gegenüber 2020 beträgt der Zuwachs 14 Mrd. EUR

Das Ergebnis vor Steuern konnte gegenüber 2020 fast verdoppelt werden, jedoch ist diese Kennzahl im Jahr 2024 deutlich abgeschmolzen.

Die Dividende ist 2024 gekürzt worden, nachdem sie in den anderen Jahren im Betrachtungszeitraum sukzessive angehoben wurde.

Die Aktie ist mit einem KGV von 4,16 (2024) ausgesprochen günstig.

Das Eigenkapital konnte im Betrachtungszeitraum jedes Jahr gesteigert werden, wobei der Zuwachs zwischen 2021 und 2022, mit über 30 Mrd. EUR, deutlich war.

Die Eigenkapitalquote ist 2024 leicht zurückgegangen. Der Konzern weist damit gegenüber dem Durchschnitt aller Dax Konzern eine leicht unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote aus.

Der Konzern hat in der Vergangenheit solide Zahlen erwirtschaftet und das Eigenkapitel in den letzten fünf Jahren deutlich gestärkt. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass sich die Rahmenbedingungen im Automobilsegment aktuell verschärfen. Es drängen mehr Akteure, insbesondere im Bereich der Elektromobilität auf den Markt, den wichtige chinesische Markt wird zunehmend anspruchsvoller. Die Aktie ist aktuell ausgesprochen günstig. Da der Konzern Fertigungsstätten auf der ganzen Welt hat, hat die US-Zollpolitik nur einen untergeordneten Einfluss auf das Geschäftsergebnis. Gemäß unserer Einschätzung ist die Aktie günstig, sie drängt sich aber, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung und der zukünftigen Herausforderungen, nicht als Investment Opportunity auf.

Fazit: Aktien Marathon & Volkswagen VZ Prognose

Im Rahmen des Aktien Marathon liefert die Volkswagen VZ Prognose ein gemischtes Bild: Langfristig besteht Potenzial, kurzfristig drohen Rücksetzer. Anleger sollten Rückschläge an den gleitenden Durchschnitten beobachten und auf eine nachhaltige Etablierung oberhalb der 100-EUR-Marke achten.

Damit bietet die Aktie Chancen für langfristige Investoren, die auf Stabilität und eine mögliche Erholung in den kommenden Jahren setzen.

