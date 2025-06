Volkswagen VZ AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Volkswagen VZ

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Volkswagen VZ WKN: 766403 | ISIN: ¬†DE0007664039 | Ticker: VOW3

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Symrise Aktie?

Der Dieselskandal scheint f√ľr den Konzern abgeschlossen zu sein. Es scheint auch so, als ob dieser in der Wahrnehmung in der √Ėffentlichkeit langsam, aber sicher verbleicht.¬†

Volkswagen hat bereits vor Jahren begonnen auf Elektromobilit√§t umzustellen und hat damit mit hohen Umbaukosten zu k√§mpfen. Die Belegschaft soll bis 2030 um 35.000 Mitarbeitende reduziert werden. Fokus der zuk√ľnftigen Fahrzeugentwicklung wird neben der Elektromobilit√§t im Bereich des autonomen Fahrens und der vernetzten Dienste liegen. Dies erfordert nachhaltige Investitionen in diese Technologien. Vorstellbar ist, dass sich hier neue Allianzen bilden k√∂nnten, aber auch, dass sich die Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen durch neue Anbieter ver√§ndern k√∂nnten. Insgesamt steht der Konzern in den kommenden Jahren vor einigen Herausforderungen.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie hat im März 2021 ein Hoch bei 251,90 EUR formatiert. Im Wochenchart ist sehr gut erkennbar, dass es seitdem kontinuierlich abwärts gegangen ist. Es haben sich im Handelsverlauf zwar immer wieder Erholungen eingestellt, diese hatten aber alle keine Substanz und wurden vergleichsweise schnell abverkauft. Auch die Gewinne aus der etwas größeren Entlastungsbewegung im März 2025 wurden wieder abgegeben. Die Aktie notiert aktuell verbindlich unter der 100 EUR-Marke.

Im Wochenchart ist auch sehr gut herauszulesen, dass die Aktie sich im Rahmen von Erholungsbewegungen immer mal wieder √ľber die SMA20 (aktuell bei 96,38 EUR) schieben konnte. Die Bewegungen haben dann im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 94,05 EUR) ihn Ende gefunden. Auch die Aufw√§rtsimpulse der letzten Entlastungsbewegung gingen nicht wesentlich √ľber diese Durchschnittslinie.¬†

Damit ist das Wochenchart b√§risch zu interpretieren. Solange die Aktie per Wochenschluss unter der SMA50 /¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten die 79,34 EUR sein. Hier h√§tte das Wertpapier die M√∂glichkeit einen Dreifachboden zu formatieren. H√§lt die Marke aber nicht, so k√∂nnte es √ľbergeordnet weiter abw√§rts an die 54,67 EUR und dann an die 28,08 EUR gehen.

Perspektive auf der Oberseite hat die Aktie erst dann wieder, wenn sie sich per Wochenschluss √ľber der SMA20 /¬†SMA50 etabliert hat. Als belastbar w√ľrde sich eine denkbare Aufw√§rtsbewegung erst dann definieren lassen, wenn es das Papier es schafft, einen Wochenschluss √ľber der¬†SMA200 (aktuell bei 126,18 EUR) zu formatieren, der zu best√§tigen w√§re.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier hat Anfang April das Jahreshoch 2024 (128,35 EUR), das aber gleich wieder abverkauft wurde. Es stellte sich im Handelsverlauf zwar im Mai noch eine kleinere Entlastungsbewegung ein, die zur√ľck √ľber die 120 EUR-Marke ging, aber auch dieser Move wurde vergleichsweise z√ľgig abverkauft. Die Abgaben setzten sich bis Mitte Juni fort. Die Aktie konnte sich im Bereich der 105 EUR-Marke stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Ende Juli wurde die Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen. Erst Mitte September gelang die Stabilisierung und eine kleine Gegenbewegung, die aber auch wieder abverkauft wurde. Der Aktie gelang es erst Ende November sich bei 78 EUR zu stabilisieren. Ab Ende November, nachdem das Jahrestief 2024 (78,78 EUR) formatiert war, ging es sukzessive weiter aufw√§rts. Die R√ľcksetzer, die sich eingestellt haben wurden zeitnah zur√ľckgekauft. Nachdem das Jahreshoch 2025 formatiert war, (113,90 EUR) gaben die Notierungen zun√§chst moderat, nachfolgend dynamisch nach. Erst nachdem sich die Aktie im Bereich der 83 EUR hat fangen k√∂nnen, stellte sich eine deutliche Erholung ein, die das Wertpapier wieder √ľber die 100 EUR-Marke gef√ľhrt hat. Aber auch diese Bewegung wurde wieder abverkauft, was sich aus dem Chart gut herauslesen l√§sst.¬†

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie vom Jahreshoch 2025 aus wieder unter alle drei Durchschnittslinien gelaufen ist, sich dann aber genauso schnell wieder erholen konnte. An der SMA50 (aktuell bei 94,05 EUR) hat es im Rahmen der Entlastungsbewegung zunächst gestockt, der Anteilsschein konnte nachfolgend aber diese Linie laufen und sich festsetzen. Im Zuge des GAP down ist die Aktie wieder unter die SMA50 / SMA20 (aktuell bei 93,34 EUR) gefallen. Die SMA200 (aktuell bei 93,32 EUR) hat der Aktie zunächst etwas Halt gegeben, aber auch dieser Support wurde nachfolgend aufgegeben. Übergeordnet sind alle Erholungen in den letzten Handelsmonaten wieder abverkauft worden. 

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart wieder eingetr√ľbt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnte das Jahrestief und nachfolgend die Anlaufziele sein, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Erholungen k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA20 / SMA200 einstellen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Knapp dar√ľber verl√§uft auch die SMA50. Die Aktie braucht Momentum, um sich wieder √ľber alle drei Linien zu schieben. Ob sich diese Kursmuster auch einstellen, bleibt abzuwarten.¬†

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral / bullisch

Symrise Unternehmensprofil:

Die Volkswagen AG ist der gr√∂√üte Automobilhersteller in Europa und einer der weltweit f√ľhrenden. Neben Kraftfahrzeugen im Klein- und Mittelklasse Segment bietet der Konzern auch ein breites Dienstleistungsspektrum an, das beispielsweise die Segmente Finanzdienstleistungen und Finanzierung umfasst. Zum Volkswagen Konzern geh√∂ren unterschiedliche Marken wie Audi, SEAT, Skoda oder Bentley im Kraftfahrzeugbereich und Scania und MAN im Nutzfahrzeugbereich. Dabei wird jede Marke autark gef√ľhrt und operiert selbstst√§ndig am Markt. Neben benzingetriebenen Fahrzeugen bietet Volkswagen auch Elektrofahrzeuge an.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Großaktionär von Volkswagen ist die Porsche Automobil Holding, die gut 1/3 der Aktien hält. Das Land Niedersachsen hält 12 % Anteile. Ein weiterer Großaktionär ist die Qatar Holding LLC, mit 10 Prozent der Anteile.

 

Der Stimmrechte bei Volkswagen korrespondieren nicht mit den Aktienanteilen. Die Porsche Automobilholding hat 53 % der Stimmrechte, das Land Niedersachen 20 %.

 

 



Wichtige Bewertungskennzahlen des Volkswagen VZ Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum deutlich erh√∂ht werden. 2024 lag der Umsatz gut 100 Mrd. EUR √ľber dem von 2020. Es kann aber auch aus dem Chart herausgelesen werden, dass es 2024 keine Umsatzdynamik gegeben hat.

Die Zahl der Mitarbeitenden ist bis 2023 um gut 20.000 Personen angestiegen, im Jahr 2024 wurde die Zahl der Mitarbeitenden um 5.000 Menschen reduziert. Volkswagen ist der größten Arbeitgeber in Deutschland und zählt auch weltweit zu einem der größten Arbeitgeber.

Der Umsatz je Mitarbeitenden ist im Betrachtungszeitraum kontinuierlich gestiegen. Gegen√ľber 2020 wurde die Produktivit√§t um 140.000 EUR oder gut 40 Prozent erh√∂ht.

Das operative Ergebnis konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden und lag 2024 bei knapp 24,3 Mrd. EUR. Gegen√ľber 2020 hat sich diese Kennzahl mehr als verdoppelt.

Anders die Entwicklung beim Ergebnis nach Steuern. Nachdem 2023 fast ein doppelt so hoher Wert ausgewiesen konnte wie 2020, nahm das Ergebnis 2024 deutlich und sp√ľrbar ab.

Dies hat auch dazu gef√ľhrt, dass der Konzern die Dividende 2024 aber deutlich reduziert hat. In den Jahren davor gab es eine kontinuierliche Anpassung.¬†

  

Das Eigenkapital betrug 2024 √ľber 180 Mrd. EUR. In den letzten f√ľnf Jahren wurde das Kapital sukzessive und kontinuierlich aufgestockt. Gegen√ľber 2020 hat sich dieser Wert um knapp 70 Mrd. EUR erh√∂ht.

Die Eigenkapitalquote liegt ist zwar auch angestiegen, liegt aber noch unter der 30 Prozent-Marke. Feststellbar ist aber auch, dass die Eigenkapitalquote in den letzten drei Jahren praktisch stabil geblieben ist. 

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll sich bis 2029 auf 387 Mrd. EUR erh√∂hen, was gegen√ľber 2025 eine Steigerung um gut 70 Mrd. EUR w√§re. 2025 wird gegen√ľber 2024 aber mit einer Umsatzstagnation gerechnet. Die Dividende soll sich bis 2029 gut verdoppeln, der Gewinn vor Steuern um gut 12 Mrd. EUR zulegen - so die Prognosen. Die Aktie ist mit einem KGV von aktuell 4 sehr preiswert.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Volkswagen VZ Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das in der Vergangenheit, trotz einiger Probleme eine solide Entwicklung aufzuweisen hat. Anleger sollten aber ber√ľcksichtigen, dass sich die M√§rkte aktuell in der Konversion zur Elektromobilit√§t befinden. Der Wettbewerb wird sich insbesondere durch Anbieter aus China versch√§rfen. Ob Volkswagen auch in Zukunft eine marktbeherrschende Stellung einnehmen wird, bleibt abzuwarten.¬†Die Aktie ist unserer Meinung nach ein Papier, das als untergewichtete Beimischung in Depots in Betracht gezogen werden kann. Die Untergewichtung begr√ľndet sich durch die aktuellen Marktgegebenheiten im Bereich der Elektromobilit√§t.

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: Finanzen.de, volkswagen-group.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!