Volkswagen VZ: Weniger Kraftfahrzeuge im Quartalsvergleich 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 06.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Volkswagen VZ

WKN: 766403 | ISIN:  DE0007664039 | Ticker: VOW3

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Neue Modelle sollen den Volkswagen Konzern zu weltweit technologisch f√ľhrenden Volumenhersteller machen. Teil der Modelloffensive sollen auch ein Einstiegmodell f√ľr unter 20.000 EUR sein. √úbergeordnet sieht sich VW aber nach wie vor gro√üen Herausforderungen gegen√ľber. Insbesondere der chinesische Markt verliert an Wachstumsdynamik f√ľr den Konzern.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    93,03 EUR

Marktkapitalisierung   19,29 Mrd. EUR

Umsatz 2023    322,28 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    29,96 %

KGV 2024*    3,99 %

4 Wochen Performance    + 6,63 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*   7,35 %

Branche    Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Volkwagen Konzern hat im 4. Quartal 2024 insgesamt 2.503.000 PKW ausgeliefert. Damit wurden im Vergleich zum Vorjahresquartal 0,8 Prozent oder gut 21.000¬†weniger Kraftfahrzeuge den Kunden √ľbergegeben. Auf das 2024 hochgerechnet konnte der Konzern 9.027.400 Mio. Fahrzeuge ausliefern. Das sind 2,3 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor. Insbesondere in Asien-Pazifik-Raum und in China hat der Konzern weniger Fahrzeuge verkauft. Der gr√∂√üte Markt ist nach wie vor Westeuropa, knapp dahinter der chinesische Markt. In Nordamerika hat Volkswagen 2024 insgesamt 1.057.000 Fahrzeuge abgesetzt. Auch bei den batteriegetriebenen Fahrzeugen hat Volkswagen 2024 weniger Autos verkauft. Im letzten Jahr wurden 774,800 Fahrzeuge mit Elektromotor abgesetzt, ein Minus gegen√ľber dem Vorjahr von 3,4 Prozent.

In den ersten neun Monaten 2024 haben sich die Umsatzerl√∂se auf 237,3 Mrd. EUR belaufen, das operative Ergebnis lag im Betrachtungszeitraum, um 3,3 Mrd. EUR niedriger als im Vorjahreszeitraum und bel√§uft sich auf bei 12,9 Mrd. EUR. Die Umsatzrendite betrug in den ersten neun Monaten hat sich auf 5,4 Prozent. F√ľr 2024 erwartet der Vorstand ein operatives Ergebnis von rund 18 Mrd. EUR.

Volkswagen hat den Zeitplan f√ľr das neue Einsteigermodell f√ľr 2027 angek√ľndigt. Dieses Fahrzeug soll f√ľr rund 20.000 EUR zu haben sein. Insgesamt plant der Konzern bis 2027 neun neue Modell darunter der Einstiegsstromer und ein Serienversion des ID.2 f√ľr unter 25.000 EUR.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier hat Anfang April das Jahreshoch 2024 (128,35 EUR), das aber gleich wieder abverkauft wurde. Es stellte sich im Handelsverlauf zwar im Mai noch eine kleinere Entlastungsbewegung ein, die zur√ľck √ľber die 120 EUR-Marke ging, aber auch dieser Move wurde vergleichsweise z√ľgig abverkauft. Die Abgaben setzten sich bis Mitte Juni fort. Die Aktie konnte sich im Bereich der 105 EUR-Marke stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Ende Juli wurde die Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen. Erst Mitte September gelang die Stabilisierung und eine kleine Gegenbewegung, die aber auch wieder abverkauft wurde. Der Aktie gelang es erst Ende November sich bei 78 EUR zu stabilisieren. In den letzten Handelswochen hat das Kaufinteresse wieder zugenommen. Die Aktie konnte sich bis Ende Januar wieder in den Bereich der 100 EUR schieben. Anfang Februar kam es zu einem GAP down zur√ľck an die 94 EUR-Marke.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie Anfang Juni 2023 alle drei Durchschnittslinien aufgegeben hat und kontinuierlich abw√§rts gelaufen ist. Es ging im Rahmen von Entlastungsbewegungen immer mal wieder √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 91,88 EUR) bzw. √ľber die 50-Tage-Linie (aktuell bei 93,11 EUR), das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich √ľber diesen beiden Linien festzusetzen. Erst nachdem das Jahrestief im November 2024 formatiert war konnte sich die Aktie zun√§chst √ľber die 20-Tage-Linie und √ľber die¬†50-Tage-Linie schieben. Es hat dem Anteilsschein aber Kraft gekostet, sich von der 50-Tage-Linie nach Norden zu l√∂sen. Nachdem dies aber gelungen war ging es kontinuierlich aufw√§rts bis an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 108,34 EUR). An dieser Linie hat sich das Papier dann den Kopf gesto√üen und ist wieder nach S√ľden an und unter die 20-Tage-Linie abgewiesen worden.

Aktuell notiert das Papier im Dunstkreis der 20-Tage-Linie. Kann sich die Aktie per Tagesschluss wieder √ľber die 20-Tage-Linie schieben und festsetzen, so h√§tte sie das Potential wieder in Richtung der 200-Tage-Linie zu laufen. Diese Durchschnittslinie kann auf Basis der Kursmuster in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum √ľberwunden werden. Sollte die Bewegung √ľber diese Durchschnittslinie gelingen, so m√ľsste sich das Papier z√ľgig von dieser Durchschnittslinie entfernen, um zu verhindern, dass sich ein Fehlausbruch konstituiert. Die Relevanz dieser Linie kann im Tageschart sehr gut herausgelesen werden. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 105,80 EUR, die 120,15 EUR (GAP) bzw. √ľbergeordnet die 128,35 EUR sein.

Kann sich das Wertpapier aber nicht √ľber die 20-Tage-Linie schieben, so k√∂nnten sich erneute R√ľcksetzer in Richtung der 50-Tage-Linie einstellen. Die 50-Tage-Linie war in den vergangenen Handelsmonaten immer ein harter Widerstand. Denkbar ist, dass er jetzt eine belastbare Unterst√ľtzung sein k√∂nnte. Wird diese Linie angelaufen, so sollte das Papier im Dunstkreis dieser Linie versuchen einen Richtungswechsel abzubilden. Gelingt dieser aber nicht, so w√§re es wichtig, dass sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Wird die 50-Tage-Linie aber im Zuge von Schw√§che aufgegeben, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Jahrestief 2024 gehen k√∂nnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich √ľber der 20-Tage-Linie etablieren, um wieder Perspektive auf die 200-Tage-Linie zu haben. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann, wenn sich das Wertpapier verbindlich √ľber der 200-Tage-Linie festgesetzt und sich von dieser Linie gel√∂st hat. B√§risch einf√§rben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich der Anteilsschein wieder unter der 50-Tage-Linie etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie hat sich in den letzten Handelswochen deutlich erholen k√∂nnen. Das ist im 4h Chart noch besser nachzuvollziehen. Nachdem die Aktie auch die SMA200 (aktuell bei 93,91 EUR) √ľberwunden konnte, was einige Anstrengung gekostet hat, ging es bis Ende Januar stramm aufw√§rts. Das Papier konnte sich im Rahmen der moderaten R√ľcksetzer immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 91,50 EUR) erholen. Im Rahmen des R√ľcksetzers wurden Anfang Februar sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 91,81 EUR) aufgegeben.

Damit hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt. Die Erholungsbewegungen der letzten Handelstage sind an der SMA50 ausgelaufen. Das Papier muss sich √ľber die SMA50 und nachfolgend auch direkt √ľber die SMA20 schieben. Sollte die Bewegung √ľber die SMA20 gelingen, so muss sich das Wertpapier rasch von dieser Linie nach Norden l√∂sen und idealerweise direkt √ľber die 100 EUR-Marke laufen. Erst wenn sich das Papier √ľber dieser Marke verbindlich festgesetzt hat, w√§re die Perspektive auf der Oberseite gegeben.

R√ľcksetzer, die sich einstellen k√∂nnten h√§tten die Perspektive zun√§chst bis an die SMA200 zu laufen. Diese Linie war in den letzten Handelswochen ein harter Widerstand; der Anteilsschein sollte, wenn er diese Linie erreicht, im Dunstkreis derer drehen. Gelingt dies nicht und rutscht die Aktie wieder unter diese Linie, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn nachfolgend auch der Kontakt zu dieser Linie verloren geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte das Anlaufziel erreicht werden, das in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden hat.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie k√∂nnte, Rahmen von Schw√§che, noch bis an die SMA200 zur√ľcksetzen, h√§tte hier die Chance einen Richtungswechsel abzubilden. Setzt sich der Anteilsschein unter dieser Linie fest, so w√ľrde sich das Chartbild wieder eintr√ľben. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich das Papier verbindlich √ľber der SMA20 etablieren.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

93,26

93,72

94,40

95,02

95,40

95,82

97,29 (GAP)

98,01

105,69

120,15 (GAP)

128,35

153,44

Unterst√ľtzungen

88,54

79,22

79,10

70,00

68,20

Quelle: xStation5 von XTB

 

