Ich werde erstmal ruhig in die Handelswoche starten, habe auf jeden Fall Tesla (Ticker: TSLA) und ganz besonders Nvidia (Ticker: NVDA) auf dem Schirm. Wall Street Ausblick 02.12.2024 🔮 Aktien von Tesla und Nvidia im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔮 Nvidia und Tesla Handelsideen 🔮 & Ausblick â–ș Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA â–ș Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Beim Blick auf den Nasdaq 100 offenbart sich im Bereich um 21.000 bis 21.100 Punkten eone signifikantere Widerstandsregion, ausgehend von den Tiefs vergangenen Mittwoch um 20.600 Punkten ist der Nasdaq 100, begĂŒnstigt durch den US-Feiertag „Thanksgiving“ unter recht dĂŒnnen UmsĂ€tzen in diese Gefilde gelaufen, wobei sich zunĂ€chst einmal die Nachhaltigkeit dieser Bewegung zeigen mĂŒsste. Spannend erscheint mir, dass wir trotz solider Vorgaben aus Europa mit einem starken DAX und neuen Allzeithochs und nahezu unverĂ€nderten Vorgaben in den US-Futures zum Freitagsschlusskurs die Aktie von Nividia mit einem kleinen Gap down von derzeit etwa 0.5% (Stand: 14:35 Uhr deutscher Zeit) sehen - das deutet meiner EinschĂ€tzung nach auf relative SchwĂ€che hin und sollten wir im Nasdaq 100 etwas "reinkommen", könnte ich mir vorstellen, dass Nvidia eventuell stĂ€rker zurĂŒcksetzt, das eventuell der Anfang vom Test der Region um 130 werden könnte. Schauen wir mal, im heutigen Handel werden wir sehen mĂŒssen, ob wir unter die vorbörslichen Tiefs um 135.50 fallen und halten. Falls ja, könnte wenigstens ein Test der 132 anstehen. Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: Dann Tesla: TSLA erneut relativ stark, Gap Up von rund 2% unter mehr als 2 Millionen gehandelter StĂŒcke (Stand: 14:45 Uhr deutscher Zeit), relativ stark zum breiten Markt. Bleibt in meinen Augen ein potenzieller Breakout-Kandidat ĂŒber $362, hier möchte ich aber eine BestĂ€tigung ĂŒber das Volumen sehen, sollten wir zu einer solchen Attacke ansetzen dann in Form eines deutlich anziehenden, relativen Volumens, bevorzugt mit nach erfolgtem Bruch enger Konsolidierung und anschließendem "Follow Through", Ziel dann ĂŒbergeordnet um 390, eventuell 400, Intraday zunĂ€chst um 370, eventuell 375. Tesla Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

