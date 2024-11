Fokus im heutigen Handel meinerseits auf Tesla (Ticker: TSLA) und Coinbase (Ticker: COIN). Wall Street Ausblick 11.11.2024 - Aktien von Tesla und Coinbase im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔮 Tesla und Coinbase Handelsideen 🔮 Prognose & Ausblick â–ș Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN â–ș Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Fokus im heutigen Handel meinerseits auf Tesla und Coinbase. ZunĂ€chst Tesla: bis jetzt bereits ĂŒber 6.5 Millionen StĂŒcke gehandelt (Stand: 13:45 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 82.27 Millionen StĂŒcke um, ATR(22) = $13, Gap Up von derzeit 7.3%. Schaut kurzfristig nun sehr stark ĂŒberdehnt auf der Oberseite aus, fĂŒr ein kurzfristiges Short Play möchte ich zunĂ€chst ein "Blow Off" zu sehen bekommen, sprich einen Volume Spike mit einem Volumen nach 15:30 Uhr, welches das höchste des Handelstages darstellt und dann interessant fĂŒr einen RĂŒcksetzer von wenigstens einer ATR sein. Alternativ eine Sequenz tieferer Hochs und Hold unter VWAP, ebenfalls fĂŒr einen RĂŒcksetzer in der GrĂ¶ĂŸenordnung einer ATR. GrundsĂ€tzlich wĂ€re es auf jeden Fall ein sehr kurzfristiger Trade, nach dem Break und Hold ĂŒber 300/310 ist der Modus ĂŒbergeordnet in TSLA meiner EinschĂ€tzung nach nun klar bullish und ich sehe realistisch einen Push in Richtung Allzeithochs, will vor dem Hintergrund des jĂŒngsten Momentums nicht ausschließen, dass wir eine Attacke sogar noch in diesem Jahr zu sehen bekommen. Tesla Aktie Chartanalyse – m30: Dann Coinbase: durch den Push auf neue Allzeithochs in Bitcoin ebenfalls sehr heiß, vorbörslich bereits 1.85 Millionen StĂŒcke gehandelt, Gap Up von fast 16% (Stand: 13:45 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten 9.21 Millionen StĂŒcke um, ATR(22) = $14.94. Ebenfalls stark ĂŒberdehnt, seit dem Schlusskurs von Dienstag mit dem Gap in der Vorbörse heute mehr als 60% fester, auch hier könnte ich mir einen kurzfristigen Mean Reversion Trade vorstellen, durch die stark positive Korrelation zu Bitcoin gilt es Bitcoin aber im immer parallel auf dem Schirm zu haben (eventuell auch zwecks ausmachbarer, relativer SchwĂ€che oder StĂ€rke), auch hier wĂŒrde ich ein solches Szenario wie bereits in TSLA skizziert sehen wollen. Ergo: fĂŒr ein kurzfristiges Short Play möchte ich zunĂ€chst ein "Blow Off" zu sehen bekommen, sprich einen Volume Spike mit einem Volumen nach 15:30 Uhr, welches das höchste des Handelstages darstellt und dann interessant fĂŒr einen RĂŒcksetzer von wenigstens einer ATR sein. Alternativ eine Sequenz tieferer Hochs und Hold unter VWAP, ebenfalls fĂŒr einen RĂŒcksetzer in der GrĂ¶ĂŸenordnung einer ATR. Coinbase Aktie Chartanalyse - Daily:   uelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.