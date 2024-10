Wall Street Ausblick 20.09.2024 – Tesla und Intel im Fokus

Der Start in die Handelswoche fällt gemächlich aus, ich persönlich werde mich Trading-technisch vermutlich zunächst zurĂĽckhalten, habe aus dem Augenwinkel allerdings Tesla auf dem Schirm, auch Intel könnte nach vergangener Woche Dienstag noch einmal interessant werden.Â

Zunächst Tesla: Nach dem Push in Gefilde um $245 vergangene Woche Donnerstag, einhergehend mit einem Close des Gaps folgend auf die Quartalszahlen im Juni, setzte die Aktie am Freitag in den Wochenschluss zunächst zurĂĽck in Gefilde um die Ausbruchsregion, fand in den Abend dann einen Widerstand im Bereich um $240.Â

Zum Wochenstart hält sich die Aktivität vorbörslich noch in Grenzen, bis um 12:30 Uhr (deutscher Zeit) wurden gerade einmal rund 275k StĂĽcke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten 96.4 Millionen StĂĽcke um, dennoch zeichnet sich ein Gap zurĂĽck ĂĽber $240 ab, was wenigstens in einer erneuten Attacke auf die $245 Region resultieren könnte, vielleicht auch weitere Aufschläge in Vorwegnahme der kommenden Woche anstehenden „Tesla Deliveries“ nach sich ziehen könnte.Â

Zur Eröffnung bleibt abzuwarten, ob die Tesla Bullen Notierungen ĂĽber $240 halten können, falls ja, ist wenigstens mit einem Momentum Drive in der Preisfindungsphase zwischen 15:30 und 16 Uhr in Gefilde um 245 USD zu rechnen, ein Halten ĂĽber 245 nach 16 Uhr (deutscher Zeit) aktivierte Kursziele um 250 und 255 USD.Â

Tesla Chartanalyse – m30:Â

Quelle: XTB xStation5 TSLA m30 Chart (24. Mai 2024 bis 23. September 2024). Screenshot erstellt am 23. September 2024, 12:45 Uhr (deutsche Zeit)

Dann Intel: nachdem die Aktie bereits vergangene Woche Dienstag in unseren Fokus gerĂĽckt war, gab die Aktie die Aufschläge bis Freitagnachmittag zunächst wieder her und testete erneut die $20 Marke.Â

In den Wochenschluss machte dann eine Meldung des Nachrichtendienstes Bloomberg die Runde, wonach Apollo Global Management (Ticker: APO) eine Investition von bis zu 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller anpeilte.

Diese Nachricht folgte einem Bericht des Wall Street Journal, wonach Qualcomm (Ticker: QCOM) in den vergangenen Tagen Intel wegen einer Ăśbernahme kontaktiert hatte.Â

Solche Meldungen und Spekulationen könnten das in der Vorwoche skizzierte, bullishe Szenario begĂĽnstigen, wonach mit einem Bruch und Halten ĂĽber $23 in den kommenden Tagen und Wochen eventuell ein Lauf zurĂĽck in Gefilde um $28, $29 denkbar wĂĽrde.Â

Für heute würde ich zunächst einen Flush in Gefilde um $22 zu sehen bekommen wollen und von hier einen Drive höher mit erstem Ziel um 23 und dann oberhalb um 24 USD.

Intel Chartanalyse – m30:Â

Quelle: XTB xStation5 INTC m30 Chart (19. Juli 2024 bis 23. September 2024). Screenshot erstellt am 23. September 2024, 12:45 Uhr (deutsche Zeit)

