Wall Street erholt sich vor Nvidia-Earnings – Tech-Sektor führt die Rally an

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes steigen

Nvidia Earnings im Fokus

FOMC-Minutes heute Abend

Die US-Börse zeigt sich am Mittwoch deutlich erholt und durchbricht die jüngste Verlustserie der großen US-Indizes. Neue Optimismuswellen ergreifen den Markt – ausgelöst durch die große Spannung vor den Nvidia-Quartalszahlen und die heute Abend anstehenden FOMC-Minutes, die zusätzliche Impulse für die Zinsentwicklung liefern könnten. Nach mehreren Wochen deutlicher Verluste kehrt an der Wall Street erstmals wieder Kaufbereitschaft zurück – vor allem im Tech-Sektor. ⭐ Key Takeaways 📈 US-Indizes steigen: Nvidia-Hoffnungen und starke Google-News treiben Marktstimmung.

🤖 Nvidia Earnings im Fokus: Erwartet werden ca. 54 Mrd. USD Umsatz & 1,25 USD EPS – 12. Quartal in Folge Wachstum.

🏦 FOMC-Minutes heute Abend: Markt preist keine Dezember-Zinssenkung ein, reagiert aber sensibel auf jeden dovishen Ton. Börse USA heute: Erholung vor Nvidia-Zahlen & FOMC-Protokoll 🚀 Nvidia treibt den Markt – Anleger setzen auf starke Zahlen Die Nvidia-Aktie hat in den letzten drei Wochen über 11 % ihrer Bewertung verloren, zeigt aber heute +2 % vor Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Erwartungen sind hoch: 📊 Umsatz: rund 54 Mrd. USD

💵 EPS: rund 1,25 USD

➕ 12. Quartal in Folge steigendes Einkommen ➡️ Enttäuschungspotenzial bleibt hoch – der Markt könnte auf jede negative Abweichung empfindlich reagieren. 🤖 Google sorgt für zusätzliche Tech-Stärke Ein weiterer wichtiger Treiber: Alphabet (GOOGL.US) legte nach der Vorstellung von Gemini 3 , dem neuesten KI-Modell, um über 6 % zu.

Analysten und Investoren zeigen sich außerordentlich beeindruckt. ➡️ Der Erfolg des Modells stärkt die gesamte KI-Sparte im Tech-Sektor. 🏦 Geldpolitik: Markt glaubt an stabile Zinsen – FOMC könnte Impulse liefern Laut Marktpreisen ist eine Zinssenkung im Dezember ausgeschlossen. Doch: dovishe Signale

Warnungen zur Wirtschaft

oder Hinweise auf 2025 … könnten nach der Veröffentlichung der FOMC-Minutes starke Kursreaktionen auslösen. 🧩 Fazit: US-Börse im Aufwind – Nvidia & Fed bestimmen die Richtung Der Mittwoch bringt eine deutliche Erholung an der US-Börse: KI-Hoffnungen

starke Alphabet-News

und die Erwartung stabiler Zinsen … treiben die Indizes nach oben. Doch der Markt bleibt anfällig:

➡️ Nvidia-Zahlen und FOMC-Kommentare haben das Potenzial, den Trend sofort wieder zu drehen – in jede Richtung. Nvidia Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

