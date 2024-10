Wall Street und FED Ausblick 18.09.2024 – Nasdaq 100, Gold und USDJPY im Fokus Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Nasdaq100, Gold und USDJPY Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Nasdaq100 ISIN: US6311011026 | WKN: A0AE1X ► Gold ISIN: XC0009655157 | WKN: 965515 ► USDJPY ISIN: XC0009659910 | WKN: 965991 Am Mittwochabend um 20 Uhr ist es so weit, die FED Leitzinsentscheidung steht an und die US-Notenbank wird erwartet das erste Mal den Leitzins seit März 2020 zu senken. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was nicht so klar ist: wird die FED den Leitzins um 25 oder gar um 50 Basispunkte senken? Laut Terminmarkt bzw. dem FED Watch Tool erwarten derzeit 63% der Terminmarktteilnehmer, dass die FED den Leitzins um 50 Basispunkte reduziert, was ich persönlich allerdings als sehr aggressiv und „zu viel“ erachte, fußend wiederum auf den „Economic Projections“ bzw. dem „FED Dot Plot“ vor drei Monaten, wonach alle stimmberechtigten FED Mitglieder Ende des Jahres 2024 maximal ein Leitzinsniveau von 475-500 Basispunkten sahen (entsprechend 50 Basispunkten niedriger vom aktuellen Niveau): Quelle: FED Economic Projections Juni 2024 Neben dem Leitzinsentscheid selbst, wird auch vieles darum gehen, was die stimmberechtigten FED-Mitglieder für ein Leitzinsniveau Ende des Jahres 2025 sehen und ob dieses weiter über 300 Basispunkten gesehen wird, trotz der jüngst mit 2.5% (auf Jahressicht) veröffentlichten US Inflation. In der Tat würde ich so weit gehen zu sagen, dass selbst eine Zinssenkung um 50 Basispunkte (von der ich in der Tat nicht ausgehe, eher 25 sehe) und ein „wandern“ des Dot Plots um 100 Basispunkte tiefer für das Jahr 2025 größtenteils eingepreist sein dürfte. Ausgehend hiervon würde ich die folgenden Szenarien für heue Abend für den Nasdaq, Gold und USDJPY skizzieren, die Charts unten fangen die Szenarien farblich entsprechend ein: Szenario 1 (schwarz), geldpolitisch restriktives (= hawkishes) Szenario, meine Wahrscheinlichkeit: 70%: Leitzinssenkung um 25 Basispunkte (optional 50 Basispunkte, die größtenteils eingepreist sind), Dot Plot verweilt mit Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder über 300 Basispunktenfür 2025) Nasdaq100: möglicher bullisher Spike über 19.700 Punkte mit anschließendem Abverkauf, erstes Ziel um 19.250/300 Punkte, bei Bruch tiefer 18.800/900 in kommenden Tagen denkbar Gold: bearish, Re-Test der Ausbruchregion um 2.530 sehr wahrscheinlich, dort wäre abzuwarten, ob sich Käufer fänden, stark abhängig vom „Dot Plot“: wandert dieser unter 300 Basispunkte, dann wäre sehr wahrscheinlich, dass sich nach einem solchen Re-Test Käufer fänden und wir einen starken, dynamischen Push mit erstem Ziel 2.600 und höher in kommenden Wochen zu sehen bekommen USDJPY: eher bullish, zumindest kurzfristig, wobei abzuwarten bliebe, ob Break über 143.50/144 in kommenden Tagen erfolgt, dann Potenzial bis realistisch 147; auch hier entscheidet der Dot Plot, wandert dieser unter 300 Basispunkte, dann wäre sehr wahrscheinlich, dass wir spätestens im Bereich um 143.50/144 erneut Verkäufer fänden Szenario 2 (orange), geldpolitisch expansiveres (= dovishes) Szenario, meine Wahrscheinlichkeit: 30%: Leitzinssenkung um 50 Basispunkte (Dot Plot wandert mit Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder unter 300 Basispunkten für 2025) Nasdaq100: eher bullish, Hauptfrage ist aber: wie viel ist bereits eingepreist; am wahrscheinlichsten ist ein bullisher Spike über 19.800 Punkte, der während er Pressekonferenz mit Powell einen Re-Test der 19.600er Region sieht, die aber gehalten werden kann; finden sich dann Donnerstag/Freitag Käufer, die uns über das initale FED-Reaktionshoch von 20 Uhr führen, ist zügiger Re-Test der 20.000 und neue Allzeithochs sehr wahrscheinlich Gold: bullish, Re-Test und Break der 2.590 mit sehr wahrscheinlichem, zügigen „Follow Through“ deutlich über 2.600 und bullisher Dynamik bis mindestens in die US-Präsidentschaftswahl, erstes Ziel um 2.750 USD, eventuell auch höher; auch hier: Dot Plot „Zünglein an der Waage“, hält dieser über 300 Basispunkten für 2025, würde das bullishes Momentum eher dämpfen USDJPY: eher bearish, unter Druck geratene US-Zinsen begünstigen Ausbildung tieferen Hochs, Bruch jüngst etablierter Aufwärtstrendlinie, und erneute Attacke und Fall unter 140 in kommenden Tagen Nasdaq100 Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 US100 m30 Chart (14. Nasdaq100 Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 US100 m30 Chart (14. August 2024 bis 18. September 2024). Screenshot erstellt am 18. September 2024, 11:15 Uhr (deutsche Zeit) Gold Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 Gold m30 Chart (11. Juli 2024 bis 18. September 2024). Screenshot erstellt am 18. September 2024, 11:15 Uhr (deutsche Zeit) USDJPY Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 USDJPY m30 Chart (19. August 2024 bis 18. September 2024). Screenshot erstellt am 18. September 2024, 11:15 Uhr (deutsche Zeit)

