Wallstreet Game Plan 04.09.2024🔴GitLab und Nvidia im Fokus

Fokus im heutigen US-Handel auf GTLB nach gestrigen, nachbörslichen Zahlen, vorbörslich könnte eventuell auch noch DKS ausgehend von Quartalszahlen interessant werden, zudem scheint NVDA nach dem gestrigen Abverkauf (detaillierte Analyse hier) ein interessanter Kandidat für ein „2nd Day Play“ (Details im Wallstreet Countdown ab 14 Uhr). Zunächst GTLB: gestern nachbörslich mit Zahlen, durchgehend besser als erwartet, auch die Guidance:

🔸 EPS $0.15 (est. $0.10)

🔸Revenue $182.6M (est. $176.88M)

🔸Guides Q3 2025 EPS $0.15-$0.16 (est. $0.11)

🔸Guides Q3 2025 Revenue $187-188M (est. $187M)Â

🔸Guides FY2025 EPS $0.45-$0.47 (est. $0.36)

🔸Guides FY2025 Revenue $742-744M (est. $736M) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Resultat scheint folgerichtig, handelt aktuell mehr als 15% über seinem gestrigen Schlusskurs, vorbörslich bis jetzt rund 250k Stücke gehandelt (Stand: 13:45 Uhr (MESZ)), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 2.53 Millionen Stücke um, ATR(22) = $2.12. Durchaus ein interessanter Long-Kandidat, haben bis zu den Juli-Hochs um 55/56 noch etwas Platz, zur Eröffnung eventuell ein Flush in Richtung 50, aber ein dortiger Hold mit "back through Open" könnte interessant für ein Long-Play werden. GTLB - m30:

Quelle: XTB xStation5 GTLB m30 Chart (27. März 2024 bis 04. September 2024). Screenshot erstellt am 04. September 2024, 13:45 Uhr (MESZ) Dann NVDA: mit dem Drop unter die 117 gestern ist die erwartet bearishe Dynamik reingekommen, wurde den gesamten Handelstag kontinuierlich unter seinem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis (VWAP) gehandelt, die Handelsspanne betrug rund 1.5-ATR, das relative Volumen rund 1.4 zu 1 und nachbörslich dann zudem die bereits in der Analyse heute früh thematisierte News von Bloomberg in Bezug auf das DoJ. Für heute scheint 2-Day VWAP relevant, verläuft im Bereich um 110. Sollte eine Rückeroberung der 110 demnach fehlschlagen und wir ein Halten unterhalb zu sehen bekommen, zur Eröffnung maximal einen Stich in Gefilde um 109 und dortiges Überrollen mit Drop zurück unter den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis von heute und wir zudem zurück unter die Eröffnung von 15:30 Uhr fallen, scheint NVDA erneut interessant für ein Short Play, Ziel zunächst um 104. NVDA - m30: Quelle: XTB xStation5 NVDA m30 Chart (19. Juli 2024 bis 04. September 2024). Screenshot erstellt am 04. September 2024, 13:45 Uhr (MESZ)

