Wallstreet Game Plan 05.09.2024 🔴 Tesla und C3.ai im Fokus

Fokus im heutigen US-Handel auf C3.ai (Ticker: AI) nach gestrigen, nachbörslichen Quartalszahlen und Tesla (Ticker: TSLA) fußend auf der vorbörslichen Action mit bereits jetzt ĂŒber 1er Million gehandelter Aktien und einem Gap Up von ĂŒber 2%.

Schauen wir zunĂ€chst detaillierter auf TSLA: die vorbörsliche Action resultiert vermutlich aus folgendem Tweet des Tesla AI Teams:Â

Quelle: https://x.com/Tesla_AI/status/1831565197108023493 Â

Demnach wird fĂŒr Q1/2025 das Approval von FSD in Europa und China in Aussicht gestellt, in Verbindung mit dem Robo-Taxi-Event am 10.10. durchaus ein bullisher Treiber.

Der Game Plan von Dienstag ist noch immer im Spiel, die 210 wurde am Dienstag nur nachbörslich kurz unterschritten, gestern zĂŒgig zurĂŒckerobert, Fokus nun wieder auf der 225er Region.

Sollten wir auch heute Bullishness in der Aktie zu sehen bekommen, eventuell gleich zur Eröffnung in Form eines bullishen Opening Drive und Hold ĂŒber 228, so machte dies in den Wochenschluss realistisch einen Test der 235er Region denkbar, den Hochs der letzten Juli-Woche.

Auch spannend aus technischer Perspektive: der auf die Jahreshochs geankerte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis verlĂ€uft in eben dieser Region um 227/28.Â

Eine RĂŒckeroberung dieses Preisniveaus suggerierte, dass die Bullen ausgehend von den Jahreshochs das Ruder wieder ĂŒbernehmen wĂŒrden und sollte es vor dem Robotaxi-Event sogar zu einer RĂŒckeroberung der 235 reichen, wĂ€re auch ein Gap Close der Quartalszahlen vom 23./24. Juli und Vorstoß in Gefilde um 245/50 denkbar.

TSLA - m30:

Quelle: XTB xStation5 TSLA m30 Chart (19. Juli 2024 bis 05. September 2024). Screenshot erstellt am 05. September 2024, 12:30 Uhr (MESZ)

Dann AI: wir hatten bereits heute frĂŒh eine detaillierte EinschĂ€tzung zu den Quartalszahlen von C3.ai geteilt und hier kein gĂŒnstiges Bild fĂŒr den heutigen Handelstag skizziert.Â

Zur Erinnerung noch einmal die Zahlen und besonders die eher enttĂ€uschende Guidance:Â

🔾EPS $(0.05) (est. $(0.13))

🔾Revenue $87.21M (est. $86.94M)Â

🔾Guides Q2 2025 Revenue $88.6-93.6M (est. $91M)

🔾Guides FY 2025 Revenue $370-395M (est. $383.4M)

Infolgedessen sehen wir in AI vorbörslich ein Gap down von mehr als 19% (Stand: 12:30 Uhr (MESZ)) auf neue Jahrestiefs, bis dato wurden rund 320.000 StĂŒcke in der Vorbörse gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 3.75 Millionen StĂŒcke um, ATR(22) = $1.06.

Ausgehend vom Umstand, dass wir gestern, folgend auf die Quartalszahlen bereits mehr als 6 Millionen gehandelter StĂŒcke gesehen haben und somit mehr als 150% des durchschnittlich gehandelten Volumen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, eines potenziellen Trendtages.Â

Bevorzugt bekommen wir zur Eröffnung einen „Pop“ ĂŒber $19 zu sehen, können dieses Level aber nicht halten und rollen dort ĂŒber mit dann anzuvisierendem Ziel um $17, wie in unserer morgendlichen Betrachtung thematisiert:Â

AI - m30:

Quelle: XTB xStation5 AI m30 Chart (22.Dezember 2023 bis 05. September 2024). Screenshot erstellt am 05. September 2024, 10:30 Uhr (MESZ)

HANDELN beim TESTSIEGER: