Walmart-Aktien steigen nach starken Ergebnissen im 3. Quartal und erhöhter Prognose

Die Aktien von Walmart (WMT.US) stiegen im vorbörslichen Handel um etwa 4,42 %, nachdem der Einzelhandelsriese bessere Ergebnisse als erwartet für das dritte Quartal gemeldet und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte, was auf robuste Konsumausgaben zurückzuführen ist. Die starke Leistung des Unternehmens war besonders bei Käufern mit höherem Einkommen bemerkenswert, wobei Haushalte mit einem Jahreseinkommen von über 100.000 US-Dollar etwa 75 % der Marktanteilsgewinne ausmachten. Ergebnisse des 3. Quartals vs. Konsens: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,58 $ vs. erwartete 0,53 $ (+9,62 %)

Umsatz: 169,59 Mrd. $ vs. erwartete 167,49 Mrd. $ (+1,12 %)

Gesamtumsatz US-Vergleichsunternehmen ohne Gas: +5,5 % gegenüber erwarteten +3,8 %

Walmart US-Vergleichsumsatz ohne Gas: +5,3 % gegenüber +3,73 % erwartet

Sam's Club US-Vergleichsumsatz ohne Gas: +7,0 % gegenüber +4,22 % erwartet Aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zu früher: Angepasster Gewinn je Aktie: 2,42–2,47 USD gegenüber 2,35–2,43 USD zuvor (Konsens: 2,45 USD)

Nettoumsatzwachstum: +4,8–5,1 % gegenüber +3,75–4,75 % zuvor

Angepasstes Betriebsergebniswachstum ohne Wechselkurseffekte: +8,5–9,25 % Der Einzelhandelsriese meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 58 Cent und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 53 Cent deutlich. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 % auf 169,59 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von Bloomberg von 167,49 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze in den USA ohne Benzin stiegen um 5,3 % und übertrafen damit die Analystenschätzungen von 3,73 % deutlich, während Sam's Club mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 7 % sogar noch stärker zulegte. Mit Blick auf die Zukunft hob Walmart seine Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nun einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,42 bis 2,47 US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 2,35 bis 2,43 US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte auch seine Prognose für das Nettoumsatzwachstum auf 4,8 % bis 5,1 %, gegenüber 3,75 % bis 4,75 % zuvor. Finanzvorstand John David Rainey merkte an, dass die Verbraucher zwar weiterhin wählerisch bei ihren Ausgaben seien, aber dennoch regelmäßig einkaufen würden, insbesondere zu saisonalen Anlässen. Die E-Commerce-Initiativen des Unternehmens, zu denen seit kurzem auch gebrauchte Uhren und Sammler-Sneaker gehören, haben dazu beigetragen, den Online-Umsatz auf etwa 18 % des Gesamtgeschäfts zu steigern. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten und einer kürzeren Weihnachtseinkaufssaison hat Walmart seine starke Dynamik beibehalten und seine Aktien sind seit Jahresbeginn um fast 60 % gestiegen. Es bleiben jedoch Herausforderungen bestehen, darunter Währungsschwankungen, die sich im Quartal mit 1,2 Milliarden US-Dollar negativ auswirkten, und schwächere Bekleidungsverkäufe aufgrund des warmen Wetters. Die Aktie wird vorbörslich auf einem Allzeithoch von 87,55 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

