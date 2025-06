Walmart und Amazon erwägen die Ausgabe einer eigenen Stablecoin 📄🔎

Auf der geopolitischen Bühne ist derzeit viel los. Die erneute Eskalation des Konflikts im Nahen Osten war der Hauptgrund für die Panik an den Märkten in den Morgenstunden. Sichere Anlagen wie Gold und eskalationsempfindliche Anlagen wie Öl verzeichnen Gewinne. Unterdessen müssen Aktien und in gewissem Umfang auch Kryptowährungen Verluste hinnehmen. In gewissem Umfang, da sich Bitcoin relativ gut entwickelt und nun versucht, seine Verluste wieder auszugleichen.

Abgesehen von der geopolitischen Lage gibt es auch an der Fundamentalfron viele interessante Entwicklungen. Laut Quellen, die vom Wall Street Journal zitiert werden, prüfen große Einzelhändler wie Walmart, Amazon und Expedia die Möglichkeit, eigene an den US-Dollar gekoppelte Stablecoins herauszugeben. Für Unternehmen, die wöchentlich Millionen von Kunden bedienen, könnte die Möglichkeit, gebührenfreie oder gebührenarme Zahlungen anzubieten, jährliche Einsparungen in Milliardenhöhe bedeuten. Die größten Verlierer in einem solchen Szenario wären natürlich die heutigen Zahlungsriesen: Visa und Mastercard.

Darüber hinaus könnten Einzelhändler durch die Abwicklung von Transaktionen über die Blockchain Zahlungen von Kunden (und Zahlungen an Lieferanten) nahezu in Echtzeit erhalten, wodurch die Interchange- und Abwicklungsgebühren, die sich jährlich auf Milliarden von Dollar belaufen, drastisch reduziert und die derzeit erforderlichen 1–3 Tage Verzögerung bei der Abwicklung von Überweisungen entfallen würden. In ersten Diskussionen geht es sowohl um Token für die Verwendung durch ein einzelnes Unternehmen als auch um ein breiteres Einzelhandelskonsortium, das eine gemeinsame Stablecoin unterstützt.

Die Umsetzung dieser Strategie hängt fast ausschließlich von der Verabschiedung des Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins (GENIUS) Act, auch bekannt als Stablecoin Act, ab. Der Gesetzentwurf hat gerade eine wichtige Verfahrensabstimmung im Senat passiert und wird nun von beiden Kammern des Kongresses geprüft. Vertreter des Einzelhandels, angeführt von der Merchants Payments Coalition, setzen sich aktiv für die Verabschiedung des Gesetzes ein und argumentieren, dass klare Regeln den Einzelhändlern günstigere und sofortige Abrechnungen ermöglichen würden.

Quelle: xStation5 von XTB

