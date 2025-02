WEIZEN nahe 3-Monats-Hoch inmitten der Gespräche zwischen den USA und China

Die Weizen-Futures (WHEAT) an der Chicago Board of Trade (CBOT) kletterten auf ein dreimonatiges lokales Hoch, da die Trader angesichts des Risikos eines Handelskrieges zwischen den USA und China vorsichtig blieben. Dies ist jedoch derzeit wahrscheinlich kein wesentlicher direkter Preisfaktor. Investoren begrüßten Pekings derzeitigen Ansatz als positives Signal, das eine größere Eskalation möglicherweise verhindern könnte. Dennoch hat China Zölle auf landwirtschaftliche Geräte aus den USA eingeführt. Aber was bedeutet das für die Getreidemärkte?

Es ist klar, dass sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China auf Agrarprodukte wie Weizen und Sojabohnen auswirken könnten. Derzeit ist China der weltweit größte Importeur von Sojabohnen und ein wichtiger Abnehmer von Weizen und Mais. Allerdings halten Trader chinesische Zölle auf US-Weizen vorerst für unwahrscheinlich, was sich in steigenden CBOT-Weizenpreisen widerspiegelt. Unterdessen verbessert ein sinkender US-Dollar-Index die Wettbewerbsfähigkeit von US-Getreide auf den Weltmärkten.

Schwere Dürrebedingungen in den USA

Laut NOAA-Daten herrscht in 45 US-Bundesstaaten derzeit eine moderate Dürre. Der Wetterexperte Art Douglas hat auf die ernsten Herausforderungen für die US-Landwirtschaft hingewiesen und dabei NOAA-Daten zitiert:

Die Dürre verschlimmert sich im größten Teil des Landes, wobei ein sehr trockener Frühling das Risiko eines Feuchtigkeitsverlusts für wichtige Nutzpflanzen erhöht.

Ein Sommer mit extremen Temperaturen und Waldbränden, insbesondere im Westen der USA, sowie unsichere ozeanische Bedingungen, die sich auf die Wetterlage in der zweiten Jahreshälfte auswirken könnten.

Wenn diese Bedingungen eintreten, könnten die Getreidemärkte in den USA – einschließlich CBOT-Weizen, Mais und Sojabohnen – aufgrund einer Wetterprämie im Winter/Frühjahr einem Aufwärtsdruck auf die Preise ausgesetzt sein. Langfristige Wetterprognosen sind jedoch selten präzise.

Sinkende Exporte aus Russland und steigende Maispreise

Noch wichtiger ist, dass steigende US-Maispreise einen Aufwärtsdruck auf Weizen ausüben. Ein weiterer wichtiger Faktor für Weizen-Trader ist der potenzielle Rückgang der russischen und ukrainischen Weizenexporte. Laut großen Lebensmittel- und Entwicklungsorganisationen könnten eine Reduzierung der russischen Exporte um 50 % und eine Reduzierung der ukrainischen Exporte zu einem Anstieg der Weizenpreise um 34 % bzw. 19 % führen. Diese Faktoren zusammengenommen deuten auf ein starkes Risiko von Versorgungsunterbrechungen hin, was die Weizenpreise in den kommenden Monaten weiter stützen könnte.

MAIS gegen WEIZEN

Die folgende Grafik zeigt, dass CBOT-Weizen nicht so schnell steigt wie CBOT-Mais-Futures, aber das Muster scheint recht ähnlich zu sein. In der Woche, die am 28. Januar endete, erhöhten Managed Money (große Spekulanten) ihre Netto-Long-Positionen bei CORN auf 350.000 Kontrakte gegenüber 311.000 in der Woche zuvor (die höchste Netto-Long-Position seit Mai 2022). Andererseits hält Managed Money immer noch eine bedeutende Netto-Short-Position von -106.391 Kontrakten (79.797 Long gegenüber 186.188 Short) auf CBOT-Weizen. Produzenten, Händler und Verarbeiter halten 74.777 Long- gegenüber 57.751 Short-Kontrakten, was bedeutet, dass sie netto long sind, was darauf hindeutet, dass kommerzielle Akteure höhere Weizenpreise erwarten.

Quelle: xStation5

Die Maisvorräte in den USA gehen zurück. Steigende Maispreise an der CBOT könnten die Weizenpreise nach oben treiben, was hauptsächlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, da Mais und Weizen bei der Tierfutterproduktion Substitute sind. Wenn also die Maispreise steigen, könnten Viehzüchter und Futtermittelproduzenten den Weizeneinsatz erhöhen und so die Nachfrage ankurbeln. Dieser Effekt macht sich besonders bemerkbar, wenn die Maisvorräte niedrig sind oder in Zeiten starker Futtermittelnachfrage. Höhere Maispreise könnten Landwirte dazu ermutigen, die Maisanbaufläche auf Kosten von Weizen zu vergrößern. Dies kann in Zukunft zu einer Verringerung des Weizenangebots führen, was die Preise in die Höhe treibt. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

WEIZEN (WHEAT) im Tageschart

Weizen versucht, den Trend umzukehren und steigt über EMA200 mit positiven Signalen von den MACD- und RSI-Niveaus. Ein wichtiges zu überwachendes Niveau liegt jetzt bei 600 $ und 620 $. Ein Anstieg über diese Niveaus könnte darauf hindeuten, dass die Weizenpreise in die Erholungsphase eintreten können.

Quelle: xStation5 von XTB

