Wells Fargo meldet Gewinnrückgang im 3. Quartal, Nettozinserträge bleiben hinter Prognosen zurück, übertriffen aber EPS-Schätzungen 📈

Wells Fargo (WFC.US) hat heute vor der Wall-Street-Sitzung seinen Gewinnbericht für das 3. Quartal 2024 veröffentlicht, der einen Gewinnrückgang aufzeigt, da die Zinserträge der Bank durch die gedämpfte Kreditnachfrage und höhere Zahlungen an Einleger geschmälert wurden. Die Aktien legten im vorbörslichen Handel um 2,8 % zu, da sie die EPS-Schätzung übertroffen haben. . Wells Fargo meldete in Schlüsselbereichen, darunter Nettozinserträge und Umsatz, unter den Erwartungen liegende Ergebnisse für das dritte Quartal, übertraf jedoch die Schätzungen bei Kennzahlen wie Eigenkapitalrendite und Rückstellungen für Kreditverluste. Die Nettozinserträge der Bank sanken um 11 % auf 11,69 Milliarden US-Dollar, während der Gesamtumsatz mit 20,37 Milliarden US-Dollar leicht unter den Erwartungen der Analysten lag . Der Nettogewinn von Wells Fargo fiel von 5,78 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 5,11 Milliarden US-Dollar, was ein schwieriges Quartal für die Bank darstellt, da sie weiterhin mit regulatorischen Beschränkungen und einem sich verändernden Zinsumfeld zu kämpfen hat. Die implizite eintägige Bewegung für das Unternehmen basierte auf historischen Daten und betrug 3,75 %, wobei die durchschnittliche Überraschung von -5,79 % unter dem Konsens für das bereinigte EP lag

Highlights: Der Nettogewinn fiel von 5,78 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 5,11 Milliarden US-Dollar

Der Nettozinsertrag sank um 11 % auf 11,69 Milliarden US-Dollar und blieb damit hinter den Erwartungen zurück

Der Gewinn pro Aktie sank von 1,48 US-Dollar im Vorjahr auf 1,42 US-Dollar

Der Umsatz erreichte 20,37 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht unter den Schätzungen

Die Rückstellungen für Kreditverluste fielen mit 1,07 Milliarden US-Dollar niedriger aus als erwartet

Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Analystenschätzungen. Quelle: Bloomberg

Wells Fargo Q3 2024 Ergebnisse Nettoeinkommen: 5,11 Milliarden US-Dollar gegenüber 5,78 Milliarden US-Dollar im Vorjahr

Nettozinsertrag: 11,69 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 11,88 Milliarden US-Dollar (-11 % im Jahresvergleich)

Umsatz: 20,37 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 20,41 Milliarden US-Dollar

Gewinn je Aktie (übertroffen): 1,42 $ gegenüber 1,28 $ erwartet und 1,48 $ im Vorjahr

Durchschnittliche Kredite insgesamt: 910,3 Mrd. $

Durchschnittliche Einlagen insgesamt: 1,34 Billionen $ gegenüber erwarteten 1,35 Billionen $

Weitere wichtige Kennzahlen Eigenkapitalrendite (übertroffen): 11,7 % gegenüber erwarteten 10,8 %

Rendite auf materielles Eigenkapital (übertroffen): 13,9 % gegenüber erwarteten 12,9 %

Kernkapitalquote (übertroffen): 11,3 % gegenüber erwarteten 11,2 %

Zinsunabhängige Aufwendungen: 13,07 Mrd. USD gegenüber erwarteten 13,19 Mrd. USD

Rückstellungen für Kreditverluste: 1,07 Mrd. USD gegenüber erwarteten Zusätzliche Anmerkungen Der Nettozinsertrag von Wells Fargo blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück, was in erster Linie auf die verhaltene Kreditnachfrage und höhere Zahlungen an Einleger zurückzuführen ist

Es wird erwartet, dass die Zinserträge der Bank im weiteren Verlauf des Jahres 2024 weiter sinken werden, nachdem die Federal Reserve kürzlich die Zinsen gesenkt hat

Berichten zufolge intensiviert Wells Fargo seine Bemühungen, die von der Federal Reserve auferlegte Obergrenze von 1,95 Billionen US-Dollar für Vermögenswerte aufzuheben

Die Vermögensobergrenze schränkt die Wachstumsmöglichkeiten der Bank in Schlüsselbereichen wie Einlagen und Handel ein

Im September stellte eine US-Bankenaufsichtsbehörde fest, dass die Sicherheitsvorkehrungen von Wells Fargo gegen Geldwäsche und andere illegale Transaktionen unzureichend waren

Die Bank hat noch acht behördliche Genehmigungsverfügungen zu bearbeiten

Die Kreditnachfrage war aufgrund höherer Zinssätze, die gewerbliche und private Kreditnehmer abschrecken, verhalten

Banken, darunter auch Wells Fargo, sehen sich einem zunehmenden Wettbewerb um Einlagen gegenüber, was zu höheren Zahlungen an Kunden führt Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.