WHEAT: Rückgang um 1 % trotz niedrigerer Prognosen für die Ernte der russischen Sowjetwirtschaft 📉

Der an der Chicago Board of Trade (CBOT) notierte Weizen (WHEAT) verlor heute mehr als 1 % und reagierte nicht auf die Nachricht von der russischen SovEcon, die ihre vorläufige Prognose für die Weizenernte 2025 gesenkt hat. Die Rückgänge werden weiterhin durch einen starken US-Dollar und gutes Wetter für die Ernte in der wichtigen Region des Mittleren Westens der USA begünstigt, wo die Bären auch durch die Prognosen für Regen im Südwesten der USA nicht verschreckt wurden. Der jüngste Bericht über die Verpflichtungen der Trader, der am 15. Oktober veröffentlicht wurde, deutet auf eine weiterhin bärische Position großer Spekulanten hin, während gleichzeitig eine große Short-Position seitens der Commercials (Unternehmen, die sich gegen Preisrückgänge absichern) besteht. Dies deutet darauf hin, dass sowohl Spekulanten als auch Produzenten, die ihre Lieferungen absichern, mit niedrigeren Weizenpreisen rechnen. Andererseits ist die Short-Position von Managed Money (Spekulanten) in CoT-Berichten seit August rückläufig

Sovecon prognostiziert für 2025 eine Ernte von 80,1 Millionen Tonnen, verglichen mit 81,5 Millionen Tonnen in diesem Jahr (der niedrigste Wert seit der Saison 2021-2022) und einem Fünfjahresdurchschnitt von 88,1 Millionen Tonnen. Der Grund für die niedrigeren Prognosen ist die Dürre, die sowohl die Anbaufläche als auch die Erträge verringert hat. Laut Sovecon wird der Winterweizen trotz stärkerer Regenfälle in einigen versorgungsrelevanten Regionen Russlands in sehr schlechter Verfassung in die kalte Jahreszeit gehen. Die Dürre könnte dazu führen, dass die Erträge auf den niedrigsten Stand seit 2019 fallen, was auf ein Problem mit den ohnehin schon relativ niedrigen weltweiten Weizenvorräten hindeutet

Das Beratungsunternehmen IKAR prognostiziert für 2024 eine Weizenproduktion in Russland von 81 bis 85 Millionen Tonnen nach den jüngsten Regenfällen, aber diese Prognosen werden von Sovecon nicht unterstützt, da man dort über den schlechten Zustand des Winterweizens besorgt ist, der mit viel niedrigeren Erträgen überraschen könnte. Bezeichnenderweise ist es das große Angebot an russischem Weizen in den Jahren 2022-2023, das einen wichtigen Faktor darstellt und die globalen Weizenpreise drückt.

S&P prognostiziert für dieses Jahr einen Rückgang der ukrainischen Weizenexporte um 16 %, trotz des bestehenden Handelsabkommens für das Schwarze Meer und der Rekordnachfrage nach ukrainischem Getreide aus EU-Ländern sowie unter anderem aus Bangladesch und Vietnam. Die Ukraine prognostiziert für die aktuelle Saison eine Ernte von 22,4 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 600.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr entspricht. WHEAT im Stundenchart Ein Blick auf das Stundenchart von WHEAT zeigt, dass die Preise wieder unter drei wichtige gleitende Durchschnitte gefallen sind, was auf eine Überhitzung des Aufwärtstrends und einen möglichen Test des Bereichs um die 61,8 Fibonacci-Eliminierung der nach dem letzten Roll-off eingeleiteten Aufwärtswelle hindeutet. Der Markt hat Niveaus über 611 $ nicht akzeptiert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

