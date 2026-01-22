Das Wichtigste in Kürze Ethereum Prognose bleibt bearish: Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt, bestätigt durch Marktstruktur und fallenden 100er Moving Average.

Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt, bestätigt durch Marktstruktur und fallenden 100er Moving Average. EMA100 als wichtiger Widerstand: Der Kurs scheiterte nach kurzem Überschreiten am EMA100 – starke Verkaufsreaktion signalisiert klare Angebotszone.

Der Kurs scheiterte nach kurzem Überschreiten am EMA100 – starke Verkaufsreaktion signalisiert klare Angebotszone. Schlüsselmarken im Fokus: Unter 3.544 USD (1:1-Geometrie) bleibt das Downtrend-Szenario aktiv; 2.850 USD ist zentraler Support – ein Bruch könnte weitere Abgaben auslösen.

Die aktuelle Ethereum Prognose bleibt kurzfristig bearish: Der ETH-Kurs befindet sich seit mehreren Monaten in einem klaren Abwärtstrend. Dies wird sowohl durch die Marktstruktur als auch durch die fallende Steigung des 100er Moving Average bestätigt. Der jüngste Abwärtsimpuls führte zwar zu einer kräftigen Aufwärtskorrektur, diese wurde jedoch im Bereich des EMA100 gestoppt. Nach einem kurzen Überschreiten dieser Durchschnittslinie setzte eine starke Verkaufsreaktion ein – ein deutliches Signal dafür, dass der EMA100 derzeit als wichtiger Widerstand fungiert. ► Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH Auch aus Sicht der Overbalance-Methodik bleibt das Basisszenario unverändert: Solange Ethereum unterhalb der oberen Begrenzung der 1:1-Geometrie bei 3.544 USD notiert, spricht vieles für eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Diese Einschätzung ist auch im Kontext aktueller Krypto News relevant, da technische Schlüsselmarken häufig als Trigger für erhöhte Volatilität dienen. Aus klassischer technischer Analyse ist die Zone um 2.850 USD ein entscheidender Support. Sollte diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden, könnte sich das Abwärtspotenzial weiter ausweiten und zusätzliche Kursrückgänge begünstigen. Für Trader und Anleger bleibt damit die Entwicklung rund um diese Preisbereiche zentral, um die nächste Bewegung in der Ethereum Prognose frühzeitig einordnen zu können. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. KRYPTO CFD HANDELN Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

