Ölpreis aktuell: Brent stabil - Markt News zu Hormus-Straße und Risiken im Nahen Osten

- Ölpreis aktuell bleibt nahe 85,50 US-Dollar je Barrel in einer engen Handelsspanne
- Markt News: Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus ist auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen gefallen
- Geopolitische Spannungen im Nahen Osten könnten kurzfristig für höhere Volatilität am Ölmarkt sorgen
- Ölpreis aktuell bleibt nahe 85,50 US-Dollar je Barrel in einer engen Handelsspanne
- Markt News: Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus ist auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen gefallen
- Geopolitische Spannungen im Nahen Osten könnten kurzfristig für höhere Volatilität am Ölmarkt sorgen
Der Ölpreis aktuell zeigt sich am Freitagmittag weiterhin wenig verändert. Brent-Rohöl notiert den vierten Handelstag in Folge in einer engen Handelsspanne um 85,50 US-Dollar je Barrel und bewegt sich zwischen dem 50- und 100-Tage-EMA. Anleger verfolgen aufmerksam die sinkende Zahl an Tankerdurchfahrten durch die Straße von Hormus, während gleichzeitig neue Impulse für den Ölmarkt fehlen.
►Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Markt News: Weniger Tankerverkehr durch die Straße von Hormus
Nach Daten von Bloomberg sank die Zahl der bestätigten Schiffspassagen durch die Straße von Hormus am 16. Juli auf lediglich acht - den niedrigsten Stand seit drei Wochen.
Rund ein Fünftel der weltweiten Öltransporte auf dem Seeweg passiert normalerweise diese strategisch wichtige Meerenge. Auffällig ist, dass sieben der acht registrierten Durchfahrten auf der iranischen Seite der Straße von Hormus stattfanden. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass Reedereien weiterhin vorsichtig agieren und geopolitische Risiken genau beobachten.
Quelle: Bloomberg Financial L.P.
Markt News: Risiken im Roten Meer nehmen wieder zu
Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die angespannte Lage im Roten Meer. Mit der Verschärfung des Konflikts zwischen dem Iran und den USA steigt das Risiko neuer Störungen wichtiger Schifffahrtsrouten. Reuters berichtet unter Berufung auf informierte Kreise, dass Teheran die Huthi-Rebellen im Jemen angewiesen haben soll, sich auf eine mögliche Blockade der Bab-al-Mandab-Straße vorzubereiten, falls die USA iranische Energieanlagen angreifen sollten.
Im Juni wurden täglich rund 7,4 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte durch die Meerenge transportiert. Das entspricht etwa 7% der weltweiten Produktion. Gegenüber 2025 stieg das Volumen deutlich an, da ein Teil der Lieferungen inzwischen alternative Routen zur Straße von Hormus nutzt, darunter die East-West-Pipeline.
Ölpreis aktuell: Technische Analyse
Aus charttechnischer Sicht bewegt sich Brent weiterhin zwischen dem 50- und 100-Tage-EMA, die derzeit als Magnet für den Kurs wirken.
Der RSI notiert bei rund 58 Punkten und signalisiert ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Weder die Bullen noch die Bären konnten bislang genügend Dynamik entwickeln, um den Ölpreis aktuell aus der bestehenden Handelsspanne zu befreien.
Ein Ausbruch über den Widerstand oder unter die Unterstützung dürfte die Richtung des Ölpreises in den kommenden Handelstagen vorgeben.
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FAQ
Warum bewegt sich der Ölpreis aktuell kaum?
Der Markt wartet auf neue fundamentale Impulse. Gleichzeitig gleichen sich geopolitische Risiken und die derzeit stabile Angebotslage weitgehend aus.
Welche Bedeutung hat die Straße von Hormus?
Über die Meerenge werden rund 20% des weltweiten Öltransports auf dem Seeweg abgewickelt. Störungen können erhebliche Auswirkungen auf den Ölpreis haben.
Worauf achten Anleger jetzt?
Neben der geopolitischen Entwicklung im Nahen Osten stehen vor allem ein technischer Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne sowie Veränderungen der globalen Ölnachfrage im Fokus.
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