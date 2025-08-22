🏛️Jerome Powells Jackson Hole Rede heute um 16:00 Uhr Forex Aktuell: Fokus auf Powell und die Fed Die Finanzmärkte richten ihren Blick gespannt auf Jerome Powell. Bei seiner Rede auf dem Jackson Hole Symposium wird erwartet, dass der Fed-Chef einen hawkishen Ton anschlägt und die Bekämpfung der Inflation in den Vordergrund stellt. Damit steht die Frage im Raum, ob die US-Notenbank im September ihre Geldpolitik anpasst. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Aktuell taxieren die Märkte eine 69,3% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte – deutlich weniger als noch vor einer Woche, als die Erwartungen bei 82% lagen. Die Forex-Märkte reagieren entsprechend sensibel auf jedes Signal, das Rückschlüsse auf den weiteren Kurs der Fed zulässt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Makrodaten im Überblick Inflation (CPI Juli): 2,7% im Jahresvergleich – leicht unter den Erwartungen (2,8%). Kerninflation ebenfalls schwächer (2,9% vs. 3,0% prognostiziert). Dies wirkt eher dovish.

Arbeitsmarkt (NFP Juli): Nur 73.000 neue Stellen gegenüber erwarteten 115.000. Auch die letzten beiden NFP-Berichte wurden nach unten revidiert. Erste Anzeichen einer Abkühlung.

GDP Q2: Mit 3% Wachstum stärker als prognostiziert, aber die Erwartungen für Q3 sind vorsichtiger.

PMI Juli: Stieg auf 55,1 Punkte und erreichte ein 7-Monats-Hoch – ein klar hawkishes Signal. Diese gemischten Daten machen es für die Fed schwer, einen klaren Kurs zu definieren. Während Inflation und Arbeitsmarkt nachgeben, zeigen GDP und PMI weiterhin Stärke. Forex Aktuell: USD im Fokus Der US-Dollar zeigt sich robust, da viele Marktteilnehmer erwarten, dass Powell auf seinem hawkishen Kurs bleibt. Ein zu früher Strategiewechsel würde die Glaubwürdigkeit der Fed untergraben. Dennoch bleibt das Risiko bestehen, dass bereits kleine Abweichungen in Powells Rhetorik zu starken Bewegungen bei Forex-Paaren wie EURUSD führen könnten. Je näher wir dem September kommen, desto mehr schraubt der Markt seine Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung durch die Fed zurück. Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 69,3 % (vor einer Woche lag sie noch bei fast 82 %). Quelle: FED Watch Tool von CME EURUSD Prognose – Technische Analyse Die EURUSD Prognose deutet aktuell auf weitere Schwäche hin. Der Kurs rutschte unter die untere Grenze der Bollinger-Bänder (14 Sitzungen, ±2 Standardabweichungen), was den Verkaufsdruck unterstreicht.

Der RSI (14) fällt auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn.

Ein Bruch der 50-Tage-EMA (blaue Linie) hat den Aufwärtstrend geschwächt.

Die 100-Tage-EMA (violette Linie) könnte jedoch wie Ende Juli erneut als Unterstützung wirken. Trader sollten kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen – insbesondere heute um 16:00 Uhr (CET), wenn Powells Rede beginnt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 👉 Fazit:

Die aktuelle EURUSD Prognose zeigt ein schwaches Bild, verstärkt durch die hawkische Erwartung an Powell. In Kombination mit den gemischten Makrodaten ergibt sich für Forex aktuell ein Umfeld erhöhter Unsicherheit. Trader sollten technische Marken wie die 50- und 100-Tage-EMA genau beobachten, da diese über die weitere Richtung im EURUSD entscheiden könnten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.