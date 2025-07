🗓️ Wirtschaftsdatenkalender & Quartalszahlen im Fokus: Was Anleger heute wissen müssen

Der heutige Wirtschaftsdatenkalender bietet keine bedeutenden makroökonomischen Veröffentlichungen – und doch ist es ein spannender Tag fĂŒr Anleger. 📊 Die Aufmerksamkeit richtet sich insbesondere auf die Reden fĂŒhrender Zentralbanker sowie die Veröffentlichung wichtiger Quartalszahlen großer Konzerne. Wer den Überblick ĂŒber globale Wirtschaftsentwicklungen behalten will, kommt heute nicht an diesen Ereignissen vorbei. 📌 Highlights des Tages đŸŽ€ Zentralbank-Reden im Fokus:

Fed-Chef Jerome Powell und FOMC-Mitglied Michelle Bowman sprechen heute auf der Konferenz „Holistic Review of Capital Framework for Large Banks" in Washington. WĂ€hrend Powell die Eröffnungsrede hĂ€lt, wird Bowman ĂŒber das Thema „Innovation" sprechen. Hinweise zur Geldpolitik sind zwar nicht explizit zu erwarten, doch jede Wortwahl wird von Marktteilnehmern genau analysiert.

Bereits vor der US-Handelssitzung stehen mehrere bedeutende Quartalszahlen an – unter anderem von: đŸ„€ Coca-Cola

✈  Lockheed Martin

🚬 Philip Morris

đŸ’» SAP Nachbörslich folgen weitere Ergebnisse, darunter die von Intuitive Surgical.  🌐 Reden weiterer Zentralbanker:

Neben Powell und Bowman treten auch andere hochkarĂ€tige Sprecher auf: 11:15 Uhr (MEZ) – BoE-Gouverneur BaileyÂ

14:30 Uhr (MEZ) – Fed-Vorsitzender PowellÂ

19:00 Uhr (MEZ) – EZB-PrĂ€sidentin LagardeÂ

19:00 Uhr (MEZ) – FOMC-Mitglied BowmanÂ

19:00 Uhr (MEZ) – Veröffentlichung der M2-Geldmenge fĂŒr Juni (USA) đŸ’” ✠Key Takeaways Makrodaten-Pause ≠Ruhe an den MĂ€rkten

Der heutige Wirtschaftsdatenkalender zeigt zwar keine makroökonomischen Schwergewichte – dafĂŒr bieten Zentralbank-Kommentare und Unternehmenszahlen reichlich Impuls-Potenzial. Quartalszahlen dominieren die Agenda

Die Finanzwelt blickt gespannt auf die Gewinnberichte fĂŒhrender Unternehmen – ein Stimmungsbarometer fĂŒr die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Zentralbanker im Rampenlicht

