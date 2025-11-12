Wirtschaftskalender & Börse heute – Fed-Reden, OPEC-Bericht und US-Haushaltsabstimmung im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Das US-Repräsentantenhaus wird über den Gesetzentwurf des Senats abstimmen, der die Finanzierung der Bundesbehörden bis Ende Januar 2026 sicherstellen und damit den rekordverdächtigen Regierungsstillstand beenden würde.

Kommentare von Mitgliedern der Fed und der EZB werden die wichtigsten Treiber für den EUR/USD-Kurs sein.

Die Berichte der OPEC und des API dürften die Volatilität am Ölmarkt erhöhen.

Die Börse heute startet ruhig, da größere makroökonomische Veröffentlichungen ausbleiben. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über das vom Senat verabschiedete Ausgabengesetz, das den mehr als 40 Tage andauernden Government Shutdown beenden könnte. Viele Demokraten wollen den Entwurf blockieren, da die geplante Überarbeitung der Gesundheitsreform im Dezember als unzureichend gilt. Die erste Abstimmung ist gegen 21:00 Uhr BST geplant. 🏦 Geldpolitik im Fokus: Fed & EZB Aus makroökonomischer Sicht stehen heute vor allem Reden von Mitgliedern der Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) im Mittelpunkt. Diese könnten die Volatilität im EUR/USD erhöhen. Nach schwächeren US-Arbeitsmarktdaten (ADP-Bericht mit durchschnittlich 11.000 Stellenverlusten pro Woche) steigen wieder die Erwartungen für eine mögliche Zinssenkung im Dezember. 🛢️ Ölmarkt & OPEC-Bericht Für den Rohölmarkt sind heute zwei Veröffentlichungen entscheidend: der OPEC-Monatsbericht und die API-Daten zu den US-Rohölvorräten. Beide könnten Hinweise auf die künftige Preisentwicklung bei Brent und WTI geben. 💼 Unternehmensberichte & Quartalszahlen An der Wall Street veröffentlichen heute Cisco Systems, Tencent Music Entertainment und Circle Internet ihre Quartalszahlen. In Europa liegen bereits Berichte von Bayer und Infineon vor, die weitere Impulse für den europäischen Aktienmarkt liefern könnten. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr – Deutschland: Verbraucherpreise Oktober (VPI im Jahresvergleich): 2,3 % (Prognose 2,3 %; vorher 2,4 %)

HICP y/y: 2,3 % (Prognose 2,3 %; vorher 2,4 %)

CPI m/m: 0,3 % (Prognose 0,3 %; vorher 0,2 %) 09:30 Uhr – China: Neue Kredite (Oktober): 460 Mrd. (Prognose 460 Mrd.; vorher 1.290 Mrd.)

Geldmenge M2 (y/y): 8,1 % (vorher 8,4 %)

Gesamtfinanzierung: 1.230 Mrd. (vorher 3.530 Mrd.)

Kreditwachstum (y/y): 6,6 % (unverändert) 11:00 Uhr – Eurozone: Eurogruppen-Treffen

11:45 Uhr – EZB: Rede von Isabel Schnabel

12:40 Uhr – EZB: Rede von Luis de Guindos

13:00 Uhr – USA: OPEC-Bericht, Hypothekenmarkt-Daten

13:05 Uhr – Großbritannien: Rede von BoE-Mitglied Pill

14:30 Uhr – Kanada: Baugenehmigungen (Prognose +0,8 % m/m; vorher –1,2 %)

15:20 Uhr – USA: Rede von FOMC-Mitglied Williams

16:20 Uhr – USA: Rede von Fed-Gouverneur Waller

22:30 Uhr – USA: EIA-Rohölbestände (vorher +6,5 Mio. Barrel)

🔍 Fazit Der heutige Wirtschaftskalender zeigt: Wenige, aber potenziell marktbewegende Ereignisse prägen die Börse heute. Vor allem die Reden der Zentralbanker und der OPEC-Bericht könnten kurzfristig für Volatilität sorgen – sowohl an den Devisen- als auch an den Rohstoffmärkten.

