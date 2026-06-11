Das Wichtigste in Kürze EZB-Entscheidung im Fokus

US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten könnten für Volatilität sorgen

EUR/USD, Brent Öl und Nasdaq stehen im Mittelpunkt

Die internationalen Finanzmärkte legen nach dem jüngsten Abverkauf eine Verschnaufpause ein. Auslöser waren eine Kombination aus geopolitischen Spannungen und höher als erwarteten US-Inflationsdaten. Die US-Verbraucherpreise (VPI) stiegen auf 4,2% im Jahresvergleich und reduzierten damit die Erwartungen an baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed deutlich. Im Fokus der Börse heute stehen vor allem Europa und die Vereinigten Staaten. Das wichtigste Ereignis im Wirtschaftskalender ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Niedrigere Inflationswerte in wichtigen Eurozonen-Ländern wie Deutschland (2,6% im Jahresvergleich) und Frankreich (2,4% im Jahresvergleich) könnten der EZB Spielraum geben, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Gleichzeitig bleiben die hohen Energiepreise ein Risikofaktor und könnten die Notenbank zu einem vorsichtigen Zinsschritt veranlassen. Am Nachmittag richten Anleger ihren Blick auf die US-Erzeugerpreise (PPI) sowie neue Daten vom Arbeitsmarkt. Diese Veröffentlichungen dürften für erhöhte Volatilität bei EUR/USD, Aktienindizes und Rohstoffen sorgen. Asien: China meldet stärkere Kreditvergabe China veröffentlichte in der Nacht aktuelle Geldmengen- und Kreditdaten. Die M2-Geldmenge stieg im Mai um 8,5% im Jahresvergleich und lag leicht unter dem Vormonatswert. Die Neuvergabe von Bankkrediten erreichte 500 Milliarden CNY und deutet nach dem schwachen April auf eine Verbesserung der Liquiditätsbedingungen in der chinesischen Wirtschaft hin. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 14:15 Uhr – Eurozone EZB-Einlagenzins Konsens: 2,25%

Vorher: 2,00% 14:30 Uhr – USA PPI Inflation Konsens: 6,4% im Jahresvergleich

Vorher: 6,0% im Jahresvergleich 14:30 Uhr – USA Kern-PPI Inflation Konsens: 5,4% im Jahresvergleich

Vorher: 5,2% im Jahresvergleich 14:30 Uhr – USA PPI Inflation Konsens: 0,7% im Monatsvergleich

Vorher: 1,4% im Monatsvergleich 14:30 Uhr – USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Konsens: 220.000

Vorher: 225.000 14:45 Uhr – Eurozone EZB-Pressekonferenz 16:30 Uhr – USA EIA-Lagerbestände Erdgas Konsens: +101 Mrd.

Vorher: +95 Mrd. Quartalszahlen heute Vorbörslich: Wizz Air Nachbörslich: Adobe

RH Börse heute: Drei Märkte mit besonderem Potenzial EUR/USD Das Währungspaar reagiert besonders sensibel auf die heutigen Ereignisse im Wirtschaftskalender. Die Kombination aus EZB-Zinsentscheid und US-PPI-Daten dürfte die Richtung am Devisenmarkt für die kommenden Tage bestimmen. Brent Öl Der Ölpreis profitiert von einer steigenden geopolitischen Risikoprämie nach den nächtlichen US-Luftangriffen auf iranische Ziele. Zusätzlich rückt der aktuelle OPEC-Monatsbericht mit neuen Prognosen für Angebot und Nachfrage in den Fokus. Nasdaq Der Technologieindex steht nach den überraschend hohen US-VPI-Daten unter Druck. Anleger positionieren sich vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Adobe, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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