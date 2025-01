Wirtschaftskalender: Alle Augen auf die US-Verbraucherpreisindex-Daten gerichtet, Bankgewinne läuten das 4. Quartal ein

Die Märkte stehen vor einem entscheidenden Tag, da die Anleger wichtige Inflationsdaten aus den großen Volkswirtschaften erwarten, wobei die US-CPI-Daten angesichts sich ändernder Erwartungen an Zinssenkungen im Mittelpunkt stehen. Die asiatischen Märkte schlossen vorsichtig höher, während die europäischen Futures auf eine verhaltene Eröffnung hindeuten, da sich die Trader auf einen datenreichen Handelstag einstellen. Auf dem Wirtschaftskalender stehen Inflationsdaten aus Großbritannien, Frankreich und Spanien vor dem entscheidenden US-Verbraucherpreisindex, der den Zinspfad der Federal Reserve für 2025 beeinflussen könnte. Prognosen zufolge könnte die Gesamtinflation in den USA von 2,7 % auf 2,9 % steigen, während die Kerninflation voraussichtlich bei 3,3 % bleiben wird. Mehrere Vertreter der Fed, darunter Kashkari und Williams, werden im Laufe des Tages sprechen und möglicherweise neue Einblicke in die geldpolitische Ausrichtung geben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zusätzlich zum Marktfokus starten große US-Banken wie JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo in die Gewinnsaison des vierten Quartals und liefern damit einen wichtigen Gradmesser für die Wirtschaftslage. Dies geschieht, während der Dollar sich unter dem Zweijahreshoch stabilisiert und die Renditen für Staatsanleihen zurückgehen, während die Ölpreise aufgrund der Auswirkungen der russischen Sanktionen in der Nähe von Viermonatshochs schwanken. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 - Vereinigtes Königreich Inflation: VPI im Jahresvergleich - Prognose: 2,6 %, zuvor: 2,6 %

Kern-VPI im Jahresvergleich - Prognose: 3,4 %, zuvor: 3,5 %

RPI im Jahresvergleich - Prognose: 3,8 %, zuvor: 3,6 %

PPI-Input im Jahresvergleich - Prognose: -1,3 %, zuvor: -1,9 %

PPI Output YoY - Prognose: 0,0 %, zuvor: -0,6 % 08:45 - Frankreich Inflation (Dezember): HVPI im Jahresvergleich - Prognose: 1,8 %, zuvor: 1,7 %

VPI im Jahresvergleich - Prognose: 1,3 %, zuvor: 1,3 % 09:00 - Spanien Inflation (Dezember): HVPI im Jahresvergleich - Prognose: 2,8 %, zuvor: 2,4 %

Kern-VPI im Jahresvergleich - Prognose: 2,6 %, zuvor: 2,4 % 11:00 - Industrieproduktion der Eurozone (November): im Monatsvergleich - Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,0 %

im Jahresvergleich - Prognose: -1,9 %, zuvor: -1,2 % 14:30 - Inflation in den Vereinigten Staaten (Dezember): VPI im Jahresvergleich - Prognose: 2,9 %, zuvor: 2,7 %

Kern-VPI im Jahresvergleich - Prognose: 3,3 %, zuvor: 3,3 %

VPI im Monatsvergleich - Prognose: 0,4 %, zuvor: 0,3 % 14:30 - Wirtschaftsdaten Kanada (November): Verkaufszahlen im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich – Prognose: 0,4 %, zuvor: 2,1 %

Großhandelsumsätze im Monatsvergleich – Prognose: -0,6 %, zuvor: 1,0 % 16:30 – US-EIA-Erdölstatus: Rohöllagerbestände – Prognose: -3,500 Mio., zuvor: -0,959 Mio.

Benzinvorräte – Prognose: 2,670 Mio., zuvor: 6,330 Mio.

Destillatvorräte – Prognose: -1,000 Mio., zuvor: 6,071 Mio. 20:00 – Beige Book der US-Notenbank Reden der Zentralbanker 09:00 - EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 16:00 - Neel Kashkari von der Fed spricht über die Wirtschaftsaussichten 17:00 - John Williams von der Fed spricht über die Geldpolitik Vierteljährliche Gewinnberichte Veröffentlichungen vor dem Börsengang: JPMorgan Chase (JPM)

Citigroup (C)

Wells Fargo (WFC)

BlackRock (BLK)

Bank of New York Mellon (BK)

Die Ergebnisse des Bankensektors werden Einblicke in die Trends bei der Kreditvergabe, die Handelserträge und die Auswirkungen höherer Zinssätze geben. Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.