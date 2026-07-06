Wirtschaftskalender: Alle Augen richten sich auf wichtige US-Daten zum Dienstleistungssektor⏰

Wir starten in eine neue Woche an den Finanzmärkten. Die heute Morgen veröffentlichten makroökonomischen Daten hatten bislang nur begrenzte Auswirkungen: Die ungarischen Einzelhandelsumsätze fielen besser aus als erwartet (4,8% im Jahresvergleich gegenüber erwarteten 4,7%), die ungarische Industrieproduktion blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück (-0,4% im Jahresvergleich gegenüber erwarteten 1,4%), während die deutschen Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe die Prognosen übertrafen (1,9% im Monatsvergleich gegenüber erwarteten 1,5%). Heute Nachmittag wird sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die USA richten, wo die PMI- und ISM-PMI-Daten für den Dienstleistungssektor für Juni veröffentlicht werden. Der Dienstleistungs-PMI (Prognose: 51,4) wird um 15:45 Uhr veröffentlicht, gefolgt vom wichtigen ISM-Index für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Prognose: 54,2, zuvor 54,5) um 16:00 Uhr, zusammen mit dessen Komponenten: Geschäftstätigkeit, Beschäftigung und Preisindex. Am Abend werden Stellungnahmen von Vertretern der Zentralbanken erwartet – Waller von der Fed (17:00 Uhr) und Lane von der EZB (20:30 Uhr) –, die die Erwartungen hinsichtlich des künftigen Zinspfads beeinflussen könnten. Eröffnung der europäischen Aktienindizes Zu Beginn des Handelstages verzeichnen die europäischen Aktienmärkte leichte Gewinne. VSTOXX (Volatilitätsindex) – +0,60 %, was auf eine leicht gestiegene Nervosität am Markt hindeutet

UK100 +0,23 %, NED25 +0,13 %, FRA40 +0,10 %, SUI20 +0,09 %, SPA35 +0,05 %, ITA40 +0,04 % – moderate Gewinne

Der EU50 (-0,07 %) und der DE40 (-0,15 %) sind die einzigen Indizes im Minus, wobei die Rückgänge jedoch marginal sind SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.