Wirtschaftskalender: Deutscher ZEW, kanadischer VPI und US-NY-Fed-Herstellung im Marktfokus

Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hinkt gegenüber den asiatischen und US-amerikanischen Futures hinterher

US-Dollar legt leicht zu; USDCAD im Fokus vor den kanadischen VPI-Daten

im Fokus vor den kanadischen VPI-Daten Investoren erwarten bessere Wirtschaftsstimmung im deutschen ZEW-Bericht und stärkere NY Fed Die Marktstimmung ist heute überwiegend optimistisch, obwohl die asiatischen Index-Futures eine deutlich stärkere Dynamik aufweisen, während Europa einen Teil der Gewinne von gestern wieder abgibt. Vor der Eröffnung der Wall Street steigen die S&P 500 / US500- und Nasdaq / US100-Futures, während der Dollar um 0,2 % zulegt und EUR/USD leicht nachgibt. Die Renditen von 10-jährigen und 2-jährigen US-Staatsanleihen steigen um fast 2 Basispunkte und erreichen 4,51 % bzw. 4,27 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Inflationsdaten aus Frankreich übertrafen die Prognosen und stiegen im Monatsvergleich um 0,2 % gegenüber einer Prognose von -0,1 % und im Jahresvergleich um 1,7 % gegenüber erwarteten 1,4 %. Unterdessen stieg der schwedische VPI mit 0,9 % im Jahresvergleich etwas weniger als erwartet, gegenüber einer Prognose von 1,0 %. GBP/USD gewinnt nach stärker als erwarteten britischen Arbeitsmarktdaten, die eine niedriger als erwartete Arbeitslosenquote und einen höheren Beschäftigungswechsel zeigten. Auf dem Devisenmarkt wird die Aufmerksamkeit auf dem kanadischen Dollar liegen, der nach der Veröffentlichung des kanadischen VPI heute Nachmittag eine erhöhte Volatilität verzeichnen könnte, da die Märkte einen leichten Anstieg erwarten. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr – Deutschland, ZEW-Stimmungsindex: Erwartet 20 gegenüber 10,8 zuvor Aktuelle Lageeinschätzung: -89,4 gegenüber -90,4 zuvor 14:30 Uhr – Kanada, VPI-Inflation: Erwartet 1,9 % im Jahresvergleich gegenüber 1,8 % zuvor (0,1 % im Monatsvergleich gegenüber -0,4 % im Monatsvergleich zuvor) 14:30 Uhr – USA, NY Fed Manufacturing Index: Erwartet -2 gegenüber -12,6 zuvor 16:00 Uhr – USA, NAHB Housing Market Index: Erwartet 46 gegenüber 47 zuvor 22:30 Uhr – USA, API Crude Oil Inventory Change Reden der Zentralbanker 10:00 Uhr – EZB Mitglied Holzmann

15:00 Uhr – EZB Mitglied Cipollone

16:20 Uhr – Fed Mitglied Daly ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.