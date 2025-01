Wirtschaftskalender: Die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der USA 🖋️

Die neue Woche beginnt mit euphorischen Gewinnen auf dem Kryptowährungsmarkt. Die Ereignisse am Wochenende im Zusammenhang mit den offiziellen Memecoins der Familie Trump schüren die Spekulationen der Anleger über strategische Bitcoin-Reserven und eine noch stärkere Verbreitung von Kryptowährungen. Der unbestrittene Höhepunkt der Woche bleibt die Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Außerdem lohnt es sich, die Ereignisse in Davos im Auge zu behalten, da heute das jährliche Weltwirtschaftsforum beginnt. Das Hauptthema wird zweifellos die neue US-Regierung sein. Der Kryptowährungssektor, der nun eindeutig die Unterstützung der USA erhält, wird wahrscheinlich auch ein beliebtes Thema sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für die Woche: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Montag, 20. Januar: Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der USA

Kein Handelstag an der Wall Street – Martin-Luther-King-Jr.-Feiertag

02:00 Uhr – China, Entscheidung über die Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Kredite

08:00 Uhr – Deutschland, Erzeugerpreisinflation für Dezember Dienstag, 21. Januar: 08:00 Uhr – Großbritannien, Arbeitsmarktdaten

14:30 Uhr – Kanada, VPI-Daten für Dezember

22:45 Uhr – Neuseeland, VPI-Daten für Q4

Netflix Quartalsbericht – nach dem Handelstag 22. Januar, Mittwoch: Quartalsberichte von Procter & Gamble und Johnson & Johnson – vor dem Handelstag

10:00 Uhr – Polen, Arbeitsmarktdaten für Dezember

16:00 Uhr – USA, Consumer Board Index für Dezember

22:40 Uhr – USA, API-Bericht über Rohölbestände Donnerstag, 23. Januar: 14:30 Uhr – Kanada, Einzelhandelsumsätze für November

14:30 Uhr – USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

16:30 Uhr – USA, EIA-Erdgasbestandsdaten

17:00 Uhr – USA, DOE-Bericht über Rohölbestände

Intuitive Surgical Quartalsbericht – nach dem Handelstag 24. Januar, Freitag: 00:00 Uhr – Türkei, CBRT-Zinsentscheidung

American Express Company Quartalsbericht – vor dem Handelstag

Ganztägig – PMI-Daten für die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt (Deutschland, USA, Großbritannien)

12:00 Uhr – Japan, BoJ-Zinsentscheidung

12:30 Uhr – Japan, VPI-Inflation für Dezember

16:00 Uhr – USA, Inflationserwartungen der University of Michigan Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

