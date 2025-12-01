Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige PMI-Daten bewegen DAX, Euro & US-Märkte

Der erste Montag im Dezember steht ganz im Zeichen frischer PMI-Daten, die heute den globalen Markt beeinflussen. Der Wirtschaftskalender ist prall gefüllt – dennoch sind starke Marktreaktionen eher unwahrscheinlich. Nach dem verlängerten Wochenende an der Wall Street und zunehmender Risikoaversion starten Aktienmärkte und Kryptowährungen schwächer in die Woche. Besonders im Fokus steht Deutschland: Nach dem unerwartet schwachen Ifo-Geschäftsklimaindex könnte ein weiteres enttäuschendes PMI-Ergebnis zusätzlichen Druck auf den DAX und den Euro ausüben. Trader und Investoren richten ihren Blick daher verstärkt auf die Zahlen im Wirtschaftskalender. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 03:45 Uhr – China: PMI (November) Caixin Manufacturing PMI: Aktuell: 49,9 m/m (im Monatsvergleich) Prognose: 50,5 m/m Vorherige: 50,6 m/m

→ Schwächer als erwartet – mögliches Belastungszeichen für asiatische Märkte.

06:00 Uhr – Deutschland Rede von Bundesbank-Präsident Nagel

→ Potenzielle Impulse für Euro und deutsche Anleihemärkte. 10:00 Uhr – Polen: PMI (November) Manufacturing PMI: Aktuell: 49,10 Prognose: 48,80 Vorherige: 48,80

→ Leichte Verbesserung im verarbeitenden Gewerbe.

10:15 Uhr – Spanien: PMI (November) Manufacturing PMI: Prognose: 52,3 Vorherige: 52,1

10:30 Uhr – Schweiz procure.ch PMI: Prognose: 49,0 Vorherige: 48,2

10:50 Uhr – Frankreich: PMI (November) Manufacturing PMI: Prognose: 47,8 Vorherige: 48,8

10:55 Uhr – Deutschland: PMI (November) Manufacturing PMI: Prognose: 48,4 Vorherige: 49,6

→ Besonders relevant für den DAX und die Einschätzung der deutschen Industrie. 11:00 Uhr – Polen: BIP-Daten (Q3) GDP (q/q - im Quartalsvergleich): Prognose 0,8%; Vorherige 0,8%

GDP (y/y - im Jahresvergleich): Prognose 3,7%; Vorherige 3,3% 11:00 Uhr – Eurozone: PMI (November) Manufacturing PMI: Prognose: 49,7 Vorherige: 50,0

→ Bestätigung eines sich abschwächenden Industrieumfelds. 16:45 Uhr – USA: PMI (November) Manufacturing PMI: Prognose: 51,9 Vorherige: 52,5

17:00 Uhr – USA: Bauausgaben & ISM-Daten Bauausgaben: Vorherige: 0,2% m/m

ISM Manufacturing Employment Index: Vorherige: 46,0

ISM New Orders: Vorherige: 49,4

ISM Manufacturing Index: Prognose: 49,0 Vorherige: 48,7

ISM Manufacturing Index (weitere Komponente): Prognose: 59,5 Vorherige: 58,0

→ Diese Zahlen könnten die Stimmung an der Börse heute entscheidend beeinflussen. 19:00 Uhr – USA: GDPNow (Q4) Atlanta Fed GDPNow: Prognose: 3,9% Vorherige: 3,9%

Fazit: Was bedeutet das für die Börse heute? Kurzfristig bleibt die Unsicherheit hoch. Schwache PMI-Daten aus China und potenziell gemischte Ergebnisse aus Europa könnten Risikoassets zusätzlich belasten.

