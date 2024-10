Wirtschaftskalender:: Entscheidung der Bank of England; US-Arbeitslosenanträge und CB-Index im Blickpunkt der Märkte

Die europäischen Aktienmärkte eröffnen nach der Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte optimistischer

Die Anleger am Devisenmarkt warten auf die Entscheidungen der Bank of England und der CBRT; beide um 13:00 Uhr dt. Zeit

Sekundäre US-Daten: Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, Regionalindex der Philadelphia Fed und CB-Index der Frühindikatoren Die gestrige Zinssenkung der Fed entsprach den Erwartungen der Wall Street; die Indizes werden nach dem gestrigen Umschwung im Plus gehandelt. Powell teilte mit, dass die Fed entschlossen ist, den Arbeitsmarkt stark zu halten, ohne mit einer zu aggressiven Politik eine Verlangsamung zu riskieren. Das Basisszenario der Fed ist eine weiche Landung; die Zinsschätzungen für 2025 liegen bei 3,4 % gegenüber 4,1 % zuvor, was auf eine recht aggressive Senkung auf ein „neutrales“ Niveau und eine weitere Senkung um 50 Basispunkte in diesem Jahr hindeutet. Der Rückgang der Renditen begünstigt Mittelzuflüsse in die Aktienmärkte. Die Anleger erwarten heute, dass die BoE die Zinsen unverändert lässt, was das Pfund stärken und GBPUSD unterstützen dürfte. Auch von der türkischen Zentralbank wird erwartet, dass sie die Zinsen unverändert lässt. Wichtige Wirtschaftsdaten aus Polen werden ebenfalls um 10:00 Uhr veröffentlicht. Die Aufmerksamkeit der Märkte wird sich weiterhin auf die „harten“ Daten aus den USA richten, wo eine Verlangsamung der Wirtschaft oder des Arbeitsmarktes trotz einer größeren Zinssenkung die Märkte nicht erfreuen dürfte. Die Volatilität an den Märkten könnte erhöht sein, auch in Anbetracht des morgigen Drei-Hexen-Tages (massive Rollover an den Optionsmärkten, jeweils am dritten Freitag des Monats, der das Quartal beendet). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Macroeconomic data 13:00 Uhr dt. Zeit, Entscheidung der Bank of England, erwartet 5% gegenüber 5% zuvor 13:00 Uhr dt. Zeit, Entscheidung der Bank of Turkey, erwartet 50% vs. 50% zuvo 14:30 Uhr dt. Zeit, US-Arbeitslosenanträge, erwartet 231k gegenüber 230k zuvor 16:00 Uhr dt. Zeit, US, Conference Board Index erwartet -0,3% gegenüber -0,4% vorher 16:00 Uhr dt. Zeit, US, Philadelphia Fed erwartet -1 vs. -7 vorher 16:30 Uhr dt. Zeit, US EIA-Erdgasvorräte: 53 bcf vs. 40 bcf zuvor Reden der Zentralbanker: 11:00 Uhr dt. Zeit - ECB Schnabel and Panetta

- ECB Schnabel and Panetta 13:30 Uhr dt. Zeit - ECB / Bundesbank Joachim Nagel

