Wirtschaftskalender: Entscheidungen der BoE, der Norges Bank und der Riksbank im Fokus 🏛️

Futures deuten auf schwÀcheren Beginn des Kassahandels in Europa hin

Japanischer Yen verliert 1 % gegenĂŒber dem USD nach Uedas Kommentaren

Im Laufe des Tages wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Entscheidungen anderer Zentralbanken richten  Der Beginn des Handelstages am Donnerstag an den internationalen MĂ€rkten gestaltet sich relativ turbulent, nachdem die Fed gestern einen Falken-Schwenk vollzogen hat und der PrĂ€sident der BoJ, Ueda, heute signalisiert hat, dass wir bis MĂ€rz/April nĂ€chsten Jahres auf die nĂ€chsten Zinserhöhungen in Japan warten mĂŒssen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger weiterhin auf die Entscheidungen der Zentralbanken, denn am Ende des Tages werden wir die Entscheidungen mehrerer von ihnen erfahren, nĂ€mlich der Bank of England, der Norges Bank und der Riksbank. DarĂŒber hinaus werden wir die BIP-Daten der USA fĂŒr das 3. Quartal, Daten vom polnischen Arbeitsmarkt und Daten zu den ErdgasvorrĂ€ten in den USA erfahren. Detaillierter Makrokalender fĂŒr den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit)

09:30, Schweden – Entscheidung der Riksbank. Prognose: 2,5 % (RĂŒckgang von 2,75 %)

10:00, Norwegen – Entscheidung der Norges Bank. Prognose: 4,5 % (unverĂ€ndert)

10:30, Polen – Lohnentwicklung im Jahresvergleich. Prognose: 10 % (RĂŒckgang von 10,2 %)

13:00, Großbritannien – BoE-Entscheidung. Prognose: 4,75 % (unverĂ€ndert)

14:30, USA – BIP-Wert fĂŒr Q3. Prognose: 2,8 % (annualisiert, RĂŒckgang von 3 %)

14:30, Tschechische Republik – CNB-Entscheidung. Prognose: 4 % (unverĂ€ndert)

14:30, USA – AntrĂ€ge auf ArbeitslosenunterstĂŒtzung. Prognose: 230.000 (RĂŒckgang von 242.000)

16:30, USA – ErdgasvorrĂ€te. Prognose: -123 Mrd. Kubikfuß (Anstieg von -190 Mrd. Kubikfuß)   Wir zahlen Zinsen, wĂ€hrend Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten! Â

