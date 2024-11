Wirtschaftskalender: Entscheidungen der FED, der BoE und der Norges Bank im Fokus

Futures deuten auf höhere Eröffnung der Sitzung in Europa und den USA hin

Entscheidungen der FED und der BoE im Fokus Heute deuten Futures auf Basis von Aktienindizes auf anhaltende Gewinne an den Märkten in den USA und Europa hin. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die wichtige Entscheidung der FED um 19:00 Uhr GMT. Es wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve eine Senkung der Zinssätze um 25 Basispunkte beschließen und damit den bereits begonnenen Zyklus der geldpolitischen Lockerung wieder aufnehmen wird. Wie üblich werden wir um 19:30 Uhr GMT die Kommentare von Jerome Powell erfahren, der nach der Entscheidung die Pressekonferenz eröffnen wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das ist jedoch noch nicht das Ende der Zentralbankentscheidungen für heute, da die Norges Bank, die Sveriges Riksbank, die CNB und die BoE ihre neuen Entscheidungen bekannt geben werden. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:30 Uhr – Schweden, Entscheidung der Riksbank. Prognose: 2,75 %. Zuvor: 3,5 %.

10:00 Uhr – Norwegen, Entscheidung der Norges Bank. Prognose: 4,5 %. Zuvor: 4,5 %.

11:00 Uhr – Eurozone, Einzelhandelsumsätze für September. Prognose: 0,4 % m/m. Zuvor: 0,2 % m/m.

13:00 Uhr - Großbritannien, Zinsentscheidung. Prognose: 4,75 %. Zuvor: 5 %.

14:30 Uhr - Tschechische Republik, CNB-Entscheidung. Prognose: 4,0 %. Zuvor: 4,25 %.

14:30 Uhr - USA, Daten zu Arbeitslosenunterstützung. Prognose: 220.000. Zuvor: 216.000.

16:30 Uhr – USA, Daten zu den Erdgasvorräten. Prognose: 67 Mrd. Zuvor: 78 Mrd.

20:00 Uhr – USA, FED-Entscheidung über die Zinssätze. Prognose: 4,75 %. Prognose: 5 %.

