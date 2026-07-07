Wirtschaftskalender & Börse heute: Deutschland überzeugt mit Industrieproduktion, US-Handelsbilanz im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Deutschlands Industrieproduktion überraschte mit einem Plus von 0,9% im Monatsvergleich

Im Mittelpunkt des heutigen Wirtschaftskalenders stehen die US-Handelsbilanz sowie Reden von Vertretern der Fed und der Bank of England

stehen die US-Handelsbilanz sowie Reden von Vertretern der Fed und der Bank of England Die Börse heute wird von schwachen Technologiewerten, steigenden Rohstoffpreisen bei Kaffee und Kakao sowie dem bevorstehenden FOMC-Protokoll geprägt

Deutschland Nach den überraschend starken Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter am Vortag (+6,2%) setzte sich die positive Entwicklung fort. Die deutsche Industrieproduktion stieg im Mai um 0,9% im Monatsvergleich und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Märkte warten weiterhin auf die wirtschaftlichen Impulse des umfangreichen Investitionsprogramms der Bundesregierung. Das im vergangenen Jahr angekündigte Paket über 500 Milliarden Euro soll Investitionen in Infrastruktur, Gesundheitswesen, Energiewirtschaft und Digitalisierung fördern. Eurozone Die Erzeugerpreise in der Eurozone entwickelten sich wie erwartet. Der VPI der Erzeugerpreise stieg im Mai auf 5,9%, womit keine größeren Überraschungen ausblieben. Auch die Einzelhandelsumsätze lagen mit einem Anstieg von 1,6% im Jahresvergleich im Rahmen der Prognosen und lieferten den Märkten keine neuen Impulse. USA In den Vereinigten Staaten wurden die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Juni leicht nach unten revidiert. Der zusammengesetzte Index notierte zuletzt bei 51,9 Punkten und signalisiert weiterhin Wachstum, allerdings mit einer geringeren Dynamik als im ersten Quartal, als die US-Wirtschaft mit 2,7% expandierte. Ungarn Die Inflationsdaten fielen im Juni schwächer aus als erwartet. Die Gesamtinflation sank auf 1,7% und liegt damit unterhalb des Zielkorridors der ungarischen Zentralbank (MNB). Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen, nachdem der Leitzins zuletzt bereits auf 6,0% reduziert worden war. Wirtschaftskalender heute: Diese Termine stehen im Fokus Dienstag 11:30 Uhr - Großbritannien Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey 12:00 Uhr - USA Rede von Fed-Mitglied Michelle Bowman 14:30 Uhr - USA Handelsbilanz (Mai)

Konsens: -78,3 Mrd. USD

Vorher: -55,9 Mrd. USD Unternehmenszahlen heute Nach US-Börsenschluss veröffentlichen unter anderem: Penguin Solutions (NASDAQ: PENG)

Kura Sushi (NASDAQ: KRUS) Börse heute: Drei Märkte im Blick Nasdaq unter Druck Die Futures auf den Nasdaq notieren vorbörslich mehr als 1% im Minus. Belastet wird die Stimmung insbesondere durch die vorläufigen Quartalszahlen von Samsung. Obwohl der Konzern Rekordumsätze und hohe Gewinne meldete, blieben die Ergebnisse hinter den hohen Markterwartungen zurück. Dies belastet insbesondere den Halbleiter- und KI-Sektor. Kaffee und Kakao mit kräftiger Rally Die Preise für Kaffee und Kakao sind innerhalb eines Monats um mehr als 40% gestiegen. Auslöser sind zunehmende Wetterrisiken in den wichtigsten Anbauregionen. Hohe Temperaturen in Ghana und der Elfenbeinküste sowie starke Niederschläge in Brasilien infolge des erwarteten El-Niño-Effekts sorgen für Angebotsängste. EUR/USD vor FOMC-Protokoll Der EUR/USD hat sich von den Tiefständen Ende Juni erholt und notiert weiterhin oberhalb der Marke von 1,14 USD. Anleger richten ihren Blick bereits auf Mittwoch, wenn das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht wird. Die Fed-Minutes könnten neue Hinweise auf den weiteren Zinspfad liefern. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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