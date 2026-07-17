Wirtschaftskalender heute: Wichtige Termine für die Börse heute | US-Immobiliendaten & Eurozone-Inflation

Das Wichtigste in Kürze Wirtschaftskalender fällt am Freitag etwas ruhiger aus

fällt am Freitag etwas ruhiger aus Im Fokus der Börse heute stehen die finalen HVPI-Inflationsdaten aus der Eurozone

stehen die finalen HVPI-Inflationsdaten aus der Eurozone Der EUR/USD dürfte besonders sensibel auf die Inflationsdaten aus der Eurozone und die US-Konjunkturveröffentlichungen am Nachmittag reagieren

Die Daten zum US-Immobilienmarkt gelten als wichtiger Indikator für die Stärke der US-Wirtschaft

Der Wirtschaftskalender sorgt am Freitag nach einer ereignisreichen Handelswoche für etwas mehr Ruhe an den Finanzmärkten. Dennoch stehen für die Börse heute mehrere wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Im Mittelpunkt stehen die finalen Inflationszahlen (HVPI) aus der Eurozone sowie aktuelle Daten zum US-Immobilienmarkt. Darüber hinaus richtet sich der Blick der Anleger auf eine Rede von EZB-Direktor Piero Cipollone. Nach den jüngsten Kursverlusten an der Wall Street, die insbesondere durch Schwäche im Technologiesektor und gesenkte Investitionsprognosen großer Halbleiterhersteller ausgelöst wurden, dürften die heutigen Makrodaten neue Impulse liefern. Vor allem der Euro, der US-Dollar sowie die Aktienmärkte könnten im weiteren Tagesverlauf stärker reagieren. Der Handelstag in Asien Während der asiatischen Handelszeit standen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf dem Programm. Der Handel wurde daher überwiegend von der Stimmung an den internationalen Finanzmärkten bestimmt. Um 01:00 Uhr sprach Fed-Gouverneur Philip Jefferson. Seine Aussagen lieferten jedoch keine wesentlichen neuen Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr - Rumänien Industrieproduktion (Mai), saisonbereinigt, im Monatsvergleich

Konsens: keine Daten

Vorher: 1,5% 09:00 Uhr - Tschechien Erzeugerpreise (Juni), im Monatsvergleich

Konsens: -0,4%

Vorher: -0,1% 09:00 Uhr - Tschechien Erzeugerpreise (Juni), im Jahresvergleich

Konsens: 1,5%

Vorher: 1,5% 09:00 Uhr - Slowakei HVPI (Juni), im Jahresvergleich

Konsens: 3,5%

Vorher: 4,0% 10:00 Uhr - Eurozone Leistungsbilanz (Mai)

Konsens: 17,5 Mrd. EUR

Vorher: 15,7 Mrd. EUR 11:00 Uhr - Eurozone Finaler HVPI (Juni), im Monatsvergleich

Konsens: -0,1%

Vorher: 0,1% 11:00 Uhr - Eurozone Finaler HVPI (Juni), im Jahresvergleich

Konsens: 2,8%

Vorher: 3,2% 11:00 Uhr - Eurozone Finaler Kern-HVPI (Juni), im Monatsvergleich

Konsens: 0,2%

Vorher: 0,3% 11:00 Uhr - Eurozone Finaler Kern-HVPI (Juni), im Jahresvergleich

Konsens: 2,4%

Vorher: 2,6% 13:00 Uhr - Eurozone Rede von EZB-Direktor Piero Cipollone 14:30 Uhr - USA Exportpreise (Juni), im Monatsvergleich

Konsens: -0,4%

Vorher: 1,3% 14:30 Uhr - USA Importpreise (Juni), im Monatsvergleich

Konsens: -0,7%

Vorher: 1,9% 14:30 Uhr - USA Baubeginne (Juni)

Konsens: 1,310 Mio.

Vorher: 1,177 Mio. 14:30 Uhr - USA Baugenehmigungen (Juni)

Konsens: 1,400 Mio.

Vorher: 1,410 Mio. 15:15 Uhr - USA Industrieproduktion (Juni), im Monatsvergleich

Konsens: 0,2%

Vorher: 0,1% 15:15 Uhr - USA Kapazitätsauslastung (Juni)

Konsens: 76,2%

Vorher: 76,2% 16:00 Uhr - USA Vorläufiger Michigan-Verbrauchervertrauensindex (Juli)

Konsens: 51,0

Vorher: 49,5 19:00 Uhr - USA Baker Hughes Ölbohranlagen

Konsens: 446

Vorher: 445 Börse heute: Diese Märkte stehen im Fokus EUR/USD Die finalen HVPI-Daten aus der Eurozone sowie die US-Konjunkturdaten am Nachmittag könnten die Volatilität im Währungspaar EUR/USD deutlich erhöhen und neue Impulse für den Devisenmarkt liefern. S&P 500 und US-Immobilienmarkt Für die Börse heute zählen insbesondere die Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen zu den wichtigsten Veröffentlichungen. Sie liefern Hinweise auf die Verfassung des US-Immobilienmarktes und geben Aufschluss darüber, wie robust die amerikanische Wirtschaft trotz des anhaltend hohen Zinsniveaus bleibt. Gemeinsam mit der Industrieproduktion könnten diese Daten die Richtung für den S&P 500 und andere US-Indizes im weiteren Handelsverlauf maßgeblich beeinflussen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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