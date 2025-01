Wirtschaftskalender: EZB-Entscheidung, US-BIP und Arbeitslosenanträge im Fokus des Marktes

Investoren warten auf die EZB-Entscheidung und die US-Wirtschaftsdaten.

Futures auf US-Indizes gewinnen; die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten ist positiv Die Marktstimmung bleibt auch am heutigen Handelstag positiv, trotz eines etwas schärferen Tons in Powells gestriger Rede. Die Stimmung wurde durch starke IBM-Gewinne und einen ausgezeichneten Bericht von Meta Platforms angekurbelt, der bestätigt, dass KI die Rentabilität des Social-Media-Riesen deutlich verbessert. Wall Street-Futures legen zu, obwohl Microsoft im nachbörslichen Handel um mehr als 4 % nachgab. Obwohl die Erwartungen übertroffen wurden, meldete das Unternehmen ein niedrigeres als erwartetes Wachstum der Cloud-Umsätze, mit einem Anstieg von 31 % im Jahresvergleich gegenüber der Prognose von 31,8 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Investoren konzentrieren sich auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank und die Äußerungen von Christine Lagarde, die die Volatilität des Währungspaares EUR/USD erhöhen könnten. Das Basisszenario geht von einem gemäßigten Ton aus, da die jüngsten makroökonomischen Daten aus Europa auf anhaltende strukturelle wirtschaftliche Herausforderungen hindeuten, insbesondere in Deutschland und Frankreich. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Frankreich – Verbraucherausgaben (Dezember): 0,7 % im Monatsvergleich gegenüber 0,1 % Prognose, 0,3 % zuvor

Frankreich – BIP Q4 2024 (gegenüber dem Vorquartal): -0,1 % gegenüber 0 % Prognose, 0,4 % zuvor (im Jahresvergleich: 0,7 % gegenüber 0,8 % Prognose, 1,3 % zuvor)

Deutschland – Import-/Exportpreise: Importpreise: +2,0 % im Monatsvergleich (Erwartet: 1,9 %, zuvor: 0,6 %) Exportpreise: +0,4 % im Monatsvergleich (Erwartet: 0,5 %, zuvor: 0,9 %)

Schweiz – KOF-Frühindikator (Dezember): 101,6 gegenüber 100,15 prognostiziert, 99,5 zuvor

Spanien – VPI-Inflation (Dezember): 3,0 % im Jahresvergleich gegenüber 2,9 % prognostiziert, 2,8 % zuvor (im Monatsvergleich: 0,2 % gegenüber -0,1 % prognostiziert, 0,5 % zuvor)

Deutschland – BIP Q4 2024 (9 Uhr GMT): -0,1 % Prognose gegenüber dem Vorquartal gegenüber 0,1 % zuvor (-0,3 % im Jahresvergleich gegenüber 0,1 % zuvor)

Eurozone – Vorläufiges BIP Q4 2024 (10 Uhr GMT): 1,0 % Prognose gegenüber 0,9 % zuvor (im Quartalsvergleich: 0,1 % gegenüber 0,4 % zuvor)

Eurozone – Arbeitslosenquote: 6,3 % gegenüber 6,3 % zuvor

Eurozone – EZB-Zinsentscheidung (13:15 Uhr GMT): 2,75 % Prognose gegenüber 3 % zuvor

Pressekonferenz von Christine Lagarde (14:45 Uhr)

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (14:30 Uhr): 225.000 Prognose gegenüber 223.000 zuvor

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 1,901 Mio. Prognose gegenüber 1,899 Mio. zuvor

USA – BIP Q4 2024 (13:30 Uhr GMT): 2,6 % Prognose gegenüber 3,1 % zuvor

USA – BIP-Preisindex (Q4): 2,5 % im Jahresvergleich Prognose gegenüber 1,9 % zuvor Einkommensberichte Vorbörslich: Mastercard, UPS, Caterpillar

Mastercard, UPS, Caterpillar Nach Marktschluss: Intel, Visa Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

