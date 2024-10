Wirtschaftskalender: EZB-Zinsentscheidung, US-Arbeitslosenmeldungen und PPI im Blickpunkt 🗽

Europäischer Aktienmarkt eröffnet höher, nach großer US-Sitzung und asiatischen Gewinnen

Die Aufmerksamkeit der Devisenmärkte richtet sich auf die EZB-Entscheidung (14:30 dt. Zeit); der Markt erwartet eine Zinssenkung um 25 Basispunkte

Ebenfalls um 14:30 dt. Zeit werden wir eine Reihe von Daten aus den USA erfahren (Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, PPI-Inflation) Nach den gestrigen VPI-Daten ist der Markt zuversichtlich, dass der disinflationäre Druck in der US-Wirtschaft eher eine ausgemachte Sache ist und der Federal Reserve wahrscheinlich die Tür zu einer Reihe von Zinssenkungen öffnen wird. In Verbindung mit den immer noch alles andere als „dramatischen“ Daten aus den USA könnte dies eine günstige Mischung für die Wall Street ergeben - solange die Makrodaten solide oder nur leicht schwächer bleiben. Vor diesem Hintergrund werden die Anleger heute die Zahlen zu den Arbeitslosenanträgen genau beobachten. Der Markt wird den Leistungsanträgen heute umso mehr Aufmerksamkeit schenken und in den PPI-Daten nach einer Bestätigung des disinflationären Trends Ausschau halten. Ein Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung könnte einen Rückschlag bei den Indizes auslösen, während ein starker Rückgang der Erzeugerpreisinflation darauf hindeuten könnte, dass die Nachfrage nach Gütern ernsthaft nachlässt. Die heute veröffentlichten Daten aus Europa wiesen auf einen stärkeren Rückgang der Großhandelspreise in Deutschland als zuvor und auf eine weitaus niedrigere Verbraucherpreisinflation in Schweden als erwartet hin, die im August unter 2 % fiel. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr, Eurozone - Entscheidung der EZB. Einlagensatz: Erwartet: 3,5% Bisher: 3.75% Refinanzierungssatz. Erwartet: 3,65% Bisher: 4.25% 14:30 Uhr, USA - Veränderung der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung: Erwartet: 230k Vorher: 227k 14:30 Uhr, USA - PPI-Inflation für August im Jahresvergleich. Erwartet: 1,8% Zuvor: 2,2% (kein im Monatsvergleich Anstieg erwartet, keine Veränderung) PPI-Kernrate im Jahresvergleich. Erwartet: 2,4% Bisher: 2,5% (erwarteter Anstieg um 0,2% im Monatsvergleich gegenüber 0% zuvor) 17:30 Uhr - USA, Erdgasvorräte ändern sich laut EIA. Erwartet: 48 Milliarden Kubikfuß (bcf) Bisher: 13 bcf Reden der Zentralbanker 14:45 Uhr - Christine Lagarde von der EZB

16:25 Uhr - Thomas Jordan von der SNB  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

