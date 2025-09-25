Der Wirtschaftskalender für heute ist prall gefüllt mit entscheidenden Terminen, die direkten Einfluss auf die Börse heute haben können. Besonders im Fokus stehen zahlreiche Reden von US-Notenbankern sowie wichtige Konjunkturdaten aus den USA und der Schweiz. Trader und Investoren achten dabei vor allem auf Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik und auf frische Daten zur Wirtschaftsentwicklung. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 25. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Schweiz: 09:30 Uhr – SNB Zinsentscheid (Q3): Prognose 0,00%; vorher 0,00%

10:00 Uhr – SNB Pressekonferenz USA: 14:30 Uhr – BIP-Daten (Q2): GDP: Prognose 3,3% im Quartalsvergleich; vorher -0,5% GDP Sales: Prognose 6,8%; vorher -3,1% Real Consumer Spending: Prognose 1,6%; vorher 0,5% PCE Preise: Prognose 2,0%; vorher 3,7% Core PCE Preise: Prognose 2,5%; vorher 3,5%

14:30 Uhr – Arbeitsmarktdaten: Erstanträge Arbeitslosenhilfe: Prognose 233K; vorher 231K Fortlaufende Anträge: Prognose 1,93 Mio.; vorher 1,92 Mio.

14:30 Uhr – Außenhandelsbilanz (August): Prognose -95,7 Mrd.; vorher -103,6 Mrd.

14:30 Uhr – Auftragseingang langlebiger Güter (August): Kernaufträge: Prognose -0,1% MoM; vorher +1,1% Exklusive Verteidigung: vorher -2,5% Gesamtaufträge: Prognose -0,3% MoM; vorher -2,8%

15:00 Uhr – Fed-Schmid & FOMC-Mitglied Williams sprechen

16:00 Uhr – Verkäufe bestehender Häuser (August): Prognose 3,96 Mio.; vorher 4,01 Mio.

16:00 Uhr – Rede von FOMC-Mitglied Bowman

19:00 Uhr – Rede von Fed-Vize Barr Die heutige Datenlage verspricht hohe Marktvolatilität. Besonders die Kombination aus US-BIP-Daten, Arbeitsmarktzahlen und den zahlreichen Fed-Reden dürfte entscheidend sein für die Erwartungshaltung rund um die Zinsentscheidungen im Oktober und Dezember. Trader sollten den Wirtschaftskalender genau im Blick behalten, da jede Abweichung von den Prognosen unmittelbare Auswirkungen auf die Börse heute haben könnte – von Währungsmärkten über Anleihen bis hin zu Aktienindizes. 👉 Mit diesem kompakten Überblick bist du bestens vorbereitet, um die heutigen Marktentwicklungen im Auge zu behalten.

