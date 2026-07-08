Wirtschaftskalender & Börse heute: FOMC-Protokoll, Ölpreis und Fed im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Das FOMC-Protokoll um 20:00 Uhr ist der wichtigste Termin im heutigen Wirtschaftskalender

Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran treibt die Ölpreise und erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten

Besonders hohe Volatilität wird heute bei Öl, US-Dollar, EUR/USD sowie Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq erwartet

Die Börse heute wird maßgeblich von der deutlichen Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten bestimmt. Nach gegenseitigen Militärschlägen zwischen den USA und dem Iran sind die Ölpreise kräftig gestiegen. Anleger beobachten aufmerksam, ob sich der Konflikt weiter ausweitet und welche Folgen dies für die weltweiten Energieversorgungswege haben könnte. Parallel dazu richtet sich der Blick auf den Wirtschaftskalender, dessen wichtigster Termin heute Abend die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (FOMC Minutes) ist. Die Marktteilnehmer suchen nach Hinweisen auf den weiteren Zinspfad der Federal Reserve. Besonders im Fokus stehen Aussagen zur hartnäckig hohen VPI-Inflation von 4,2% im Jahresvergleich sowie zur jüngsten Abschwächung am US-Arbeitsmarkt. Mit erhöhter Volatilität ist insbesondere bei USD-Währungspaaren, den US-Aktienindizes sowie am Ölmarkt zu rechnen. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Ereignisse aus Asien Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat ihren Leitzins (Official Cash Rate) um 25 Basispunkte auf 2,50% angehoben und damit den geldpolitischen Straffungszyklus wieder aufgenommen. Ausschlaggebend bleibt die anhaltend hohe Inflation. Der neuseeländische Dollar reagierte deutlich auf die Entscheidung. Das Währungspaar NZD/USD legte unmittelbar nach der Veröffentlichung um nahezu 2% zu. Am Rohstoffmarkt sorgten Berichte über direkte militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran für einen kräftigen Anstieg der Preise von Brent- und WTI-Rohöl. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 16:00 Uhr - USA Großhandelslagerbestände im Monatsvergleich

Prognose: 0,3%

Vorher: 0,3% 16:30 Uhr - USA Veränderung der EIA-Rohöllagerbestände

Prognose: keine Angabe

Vorher: -3,775 Mio. Barrel 16:30 Uhr - USA Veränderung der EIA-Benzinlagerbestände

Prognose: keine Angabe

Vorher: -2,333 Mio. Barrel 20:00 Uhr - USA FOMC-Protokoll der US-Notenbank (Fed Minutes) Quartalszahlen heute Vor Handelsbeginn: AZZ Inc.

Helen of Troy Ltd. Nach Börsenschluss: Levi Strauss & Co.

PriceSmart Inc. Börse heute: Diese Märkte stehen besonders im Fokus Öl (WTI und Brent) Der Ölmarkt bleibt der zentrale Gradmesser für die geopolitischen Risiken. Die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran sorgt für einen deutlichen Risikoaufschlag bei den Energiepreisen. US-Dollar und EUR/USD Der US-Dollar dürfte nach Veröffentlichung des FOMC-Protokolls deutlich an Dynamik gewinnen. Besonders EUR/USD sowie der Dollar-Index (DXY) könnten stark auf neue Hinweise zur Zinspolitik der Fed reagieren. Wall Street Auch die US-Börsen stehen unter Beobachtung. Vor allem der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq dürften empfindlich auf einen restriktiveren oder lockereren Ton im Fed-Protokoll reagieren. Gleichzeitig belastet die anhaltende Schwäche im Technologiesektor weiterhin die Marktstimmung. Experten Fazit: Wirtschaftskalender könnte heute für starke Marktbewegungen sorgen Der Wirtschaftskalender liefert heute mit dem FOMC-Protokoll den wichtigsten Impuls für die Finanzmärkte. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten ein wesentlicher Risikofaktor. Für die Börse heute dürften insbesondere Ölpreise, US-Dollar sowie die großen US-Indizes im Mittelpunkt stehen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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