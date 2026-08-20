FOMC-Protokoll & PMI-Daten

Das Wichtigste in Kürze Gespaltene US-Notenbank (Fed)

Ungewissheit bei den globalen Leitzinsen

PMI-Daten als nächste Impulsgeber

Das Thema an der Börse heute ist die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls – dem detaillierten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Welche Erkenntnisse liefert der Blick auf die US-Geldpolitik und worauf blicken Anleger im aktuellen Wirtschaftskalender? 🌏 Wichtige makroökonomische Termine im Wirtschaftskalender Mittwoch: USA Das jüngste Protokoll der FOMC-Sitzung lieferte Einblicke in die Debatten der US-Währungshüter: Inflationssorgen: „Viele“ Ratsmitglieder betonten, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik sehr wahrscheinlich notwendig sein wird, sollte die Inflation nicht nachhaltig sinken.

„Viele“ Ratsmitglieder betonten, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik sehr wahrscheinlich notwendig sein wird, sollte die Inflation nicht nachhaltig sinken. Uneinigkeit im Rat: Das Komitee zeigte sich gespalten. Während die Mehrheit einen allmählichen Rückgang der Inflation im weiteren Jahresverlauf erwartet, befürchten viele Entscheider eine anhaltend hohe Teuerungsrate.

Das Komitee zeigte sich gespalten. Während die Mehrheit einen allmählichen Rückgang der Inflation im weiteren Jahresverlauf erwartet, befürchten viele Entscheider eine anhaltend hohe Teuerungsrate. Kerninflation weiterhin hoch: Die Kernindikatoren verharren auf einem besorgniserregenden Niveau. Die Inflationserwartungen liegen über dem Niveau vor Ausbruch des Konflikts im Iran.

Die Kernindikatoren verharren auf einem besorgniserregenden Niveau. Die Inflationserwartungen liegen über dem Niveau vor Ausbruch des Konflikts im Iran. Argumente für eine Pause: Befürworter unveränderter Leitzinsen argumentierten, dass eine Zinspause eine präzisere Lagebeurteilung ermögliche. Die seither veröffentlichten schwächeren Arbeitsmarktdaten sowie eine leicht nachlassende Inflation stützen diese Position.

Befürworter unveränderter Leitzinsen argumentierten, dass eine Zinspause eine präzisere Lagebeurteilung ermögliche. Die seither veröffentlichten schwächeren Arbeitsmarktdaten sowie eine leicht nachlassende Inflation stützen diese Position. Befürworter von Zinsanhebungen: Die Befürworter weiterer Schritte sahen darin ein Mittel, um später potenziell schmerzhaftere wirtschaftliche Einschnitte zu verhindern. Donnerstag: Polen, Japan & Australien Polen: Das Lohnwachstum beschleunigte sich im Juli auf 6,8 % (Konsens: 6,2 %). Erzeugerpreise (2,8 %) und Industrieproduktion (5,1 %) übertrafen ebenfalls die Erwartungen. Dies erhöht das Risiko von Zweitrundeneffekten. Eine Zinssenkung erscheint derzeit unwahrscheinlich, unmittelbare Zinsanhebungen jedoch ebenso.

Das Lohnwachstum beschleunigte sich im Juli auf 6,8 % (Konsens: 6,2 %). Erzeugerpreise (2,8 %) und Industrieproduktion (5,1 %) übertrafen ebenfalls die Erwartungen. Dies erhöht das Risiko von Zweitrundeneffekten. Eine Zinssenkung erscheint derzeit unwahrscheinlich, unmittelbare Zinsanhebungen jedoch ebenso. Japan: Das Leistungsbilanzdefizit fiel überraschend hoch aus (über 69 Mrd. JPY im Juli) – maßgeblich getrieben durch hohe Ölpreise und Nettodividendenabflüsse ins Ausland.

Das Leistungsbilanzdefizit fiel überraschend hoch aus (über 69 Mrd. JPY im Juli) – maßgeblich getrieben durch hohe Ölpreise und Nettodividendenabflüsse ins Ausland. Australien: Die vom Melbourne Institute ermittelten Verbraucher-Inflationserwartungen stiegen im August wieder auf 4,9 % an. Zudem enttäuschte der Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,5 % (Konsens: 4,4 %), während die Beschäftigung um 15,8 Tsd. Stellen sank (Konsens: +11,7 Tsd.). Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Wer die Börse heute im Blick behalten möchte, sollte folgende Termine aus dem Wirtschaftskalender beachten: Donnerstag USA (13:30 Uhr): Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vorheriger Wert: 209k | Konsens: 210k) Freitag Neuseeland (23:45 Uhr): Handelsbilanz Juli ( Vorheriger Wert: 23m | Konsens: -175m )

Handelsbilanz Juli ( ) Japan (00:30 Uhr): Verbraucherpreise / CPI Juli ( Vorheriger Wert: 1,6 % | Konsens: 1,8 % )

Verbraucherpreise / CPI Juli ( ) Japan (01:30 Uhr): Einkaufsmanagerindex (PMI) August ( Vorheriger Wert: 52,7 )

Einkaufsmanagerindex (PMI) August ( ) Großbritannien (07:00 Uhr): Einzelhandelsumsätze Juli ( Vorheriger Wert: 4,2 % )

Einzelhandelsumsätze Juli ( ) Frankreich (08:15 Uhr): Einkaufsmanagerindex (PMI) August ( Vorheriger Wert: 49,4 )

Einkaufsmanagerindex (PMI) August ( ) Deutschland (08:30 Uhr): Einkaufsmanagerindex (PMI) August ( Vorheriger Wert: 51,3 )

Einkaufsmanagerindex (PMI) August ( ) Eurozone (09:00 Uhr): Einkaufsmanagerindex (PMI) August (Vorheriger Wert: 52,0) 🗂️ Quartalszahlen an der Börse heute Folgende Unternehmen veröffentlichen heute vor US-Börsenstart (BMO) ihre Geschäftszahlen: Walmart Inc. ( $WMT.US )

( ) Kandi Technologies Group ( $KNDI.US )

( ) Canaan Inc. ADR ( $CAN.US )

( ) Bioline Rx Ltd. ADR ( $BLRX.US )

( ) Deere & Co. ( $DE.US )

( ) Newegg Commerce Inc. ( $NEGG.US ) 📈 3 Märkte im Fokus der Börse heute ÖL (Brent/WTI): US-Militärpräsenz sichert Berichten zufolge einen Schifffahrtskorridor in der Straße von Hormus. Dennoch verharren die Ölpreise nahe ihren lokalen Höchstständen.

US-Militärpräsenz sichert Berichten zufolge einen Schifffahrtskorridor in der Straße von Hormus. Dennoch verharren die Ölpreise nahe ihren lokalen Höchstständen. EUR/USD: Der US-Dollar verlor deutlich gegenüber dem Euro – stark beeinflusst durch Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent. Die morgigen PMI-Einkaufsmanagerindizes stehen als nächster Belastungstest im Wirtschaftskalender .

Der US-Dollar verlor deutlich gegenüber dem Euro – stark beeinflusst durch Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent. Die morgigen PMI-Einkaufsmanagerindizes stehen als nächster Belastungstest im . USD/JPY: Das Währungspaar hat sich deutlich von der kritischen Marke bei 160 entfernt. Die morgigen Inflationsdaten aus Japan liefern neue Impulse für Richtungsentscheidungen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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