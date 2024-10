Wirtschaftskalender: FOMC-Treffen im Rampenlicht 📢

Der heutige Handelstag wird von der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Federal Reserve sowie der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten und Reden der Zentralbanken dominiert sein. Die Fed steht vor einer engen Entscheidung zwischen einer Senkung um einen halben Prozentpunkt oder einer bescheideneren Bewegung um einen Viertelpunkt, was ihre erste Zinssenkung seit über vier Jahren darstellt. Diese Entscheidung erfolgt, nachdem die Zinsen seit Juli 2023 auf einem 23-Jahres-Hoch gehalten wurden und nur wenige Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen fallen. Hochrangige Fed-Beamte haben ihre Unterstützung für Zinssenkungen angesichts der nachlassenden Inflation signalisiert, um wirtschaftlichen Schaden durch zu hohe Kreditkosten zu verhindern. Das Tempo der Lockerung bleibt jedoch eine zentrale Frage. Eine Senkung um einen halben Prozentpunkt würde die Zinssätze schnell auf ein normales Niveau zurückführen und möglicherweise den Arbeitsmarkt schützen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass dies ein Signal für unangemessene Besorgnis über die Wirtschaftsaussichten ist. Die jüngsten gemischten Wirtschaftsdaten und politischen Sensibilitäten machen die Entscheidung noch komplexer. Anleger werden nicht nur die Entscheidung der Fed, sondern auch Inflationsdaten aus Großbritannien und der Eurozone, US-Immobilienzahlen und Reden von EZB-Vertretern im Laufe des Tages genau beobachten. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 11:00 Uhr - Eurozone, Inflationsdaten für August (final): VPI YoY (im Jahresvergleich): 2,2% (Prognose) gegenüber 2,2% (zuvor)

Kern VPI YoY: 2,8% (Prognose) gegenĂĽber 2,8% (zuvor)

VPI MoM (im Monatsvergleich): 0,2% (Prognose) gegenĂĽber 0,0% (zuvor) 11:00 Uhr - Eurozone, Konstruktionsoutput fĂĽr Juli 13:00 Uhr- US, MBA-Hypothekenanträge 14:30 Uhr, Kanada - Käufe ausländischer Wertpapiere durch Kanadier im Juli: zuvor 16,350 Mrd 14:30 Uhr, Kanada - Ausländische Wertpapierkäufe fĂĽr Juli: zuvor5,17 Mrd 14:30 Uhr- USA, Wohnungsbaudaten fĂĽr August: Baubeginne: 1,318 Mio. (Prognose) gegenĂĽber 1,238 Mio. (zuvor) Baugenehmigungen: 1,41 Mio. (Prognose) gegenĂĽber 1,406 Mio. (zuvor) 16:30 Uhr - USA, EIA Rohölinventar 16:30 Uhr, USA - BIP Daten: Atlanta Fed GDPNow (Q3): Prognose 3,0 %; zuvor 3,0 %; 19:30 Uhr - Kanada, Sitzungsprotokoll der Bank of Canada 20:00 Uhr- USA, FOMC-Zinsentscheidung und Wirtschaftsprognosen: Zinsentscheidung: 5,25 % (Prognose) gegenĂĽber. 5,5 % (zuvor) 20:30 Uhr - USA, FOMC Pressekonferenz mit Powell 21:00 Uhr - USA, Gesamte NettokapitalflĂĽsse und TIC-Daten  Reden der Zentralbanker 09:00 Uhr - EZB Mitglied Holzmann Â

09:15 Uhr - EZB's Mitglied Vujcic Â

09:30 Uhr - EZB's Mitglied Buch Â

13:00 Uhr - EZB's Mitglied Nagel Â

14:00 Uhr - EZB's Mitglied McCaul Â

