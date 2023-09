Wirtschaftskalender für Freitag, 01.09.23: Die NFP Zahlen heute im Fokus!

Die Europäische Indizes eröffnen heute mit flacher Tendenz

NFP-Bericht für August im Blickpunkt

Umfragedaten aus Europa und den Vereinigten Staaten Die europäischen Index-Futures deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Kassensitzung hin, wobei die DAX-Futures (DE30) ihren über Nacht erzielten Aufschwung wieder aufgeben und unter die Marke von 16.000 Punkten zurückfallen. Dies folgt auf einen positiven asiatischen Handelstag, bei dem die meisten regionalen Indizes zulegten. Der chinesische Yuan legte zu, nachdem die PBoC eine Senkung des Mindestreservesatzes für Devisen angekündigt hatte und der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August wieder in den Wachstumsbereich kletterte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ein wichtiger Punkt im heutigen Wirtschaftskalender ist natürlich der US NFP-Bericht für August, der für 14:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt ist. Es wird erwartet, dass der Bericht einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 170.000 zeigen wird, weniger als die 187.000 im Juli, und einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen in der Privatwirtschaft um 150.000, weniger als die 177.000, die der ADP-Bericht am Mittwoch andeutete. Neben den NFP-Daten werden den Händlern auch die endgültigen PMIs des verarbeitenden Gewerbes für August aus Europa und den Vereinigten Staaten sowie das kanadische BIP für das zweite Quartal und der ISM des verarbeitenden Gewerbes in den USA vorgelegt. 09:00 Uhr - Polen, PMI für das verarbeitende Gewerbe für August. Erwartet: 44.1. Bisher: 43,5

09:15 Uhr - Spanien, PMI des verarbeitenden Gewerbes für August. Erwartet: 48.5. Vorherige: 47,8

09:45 Uhr - Italien, PMI des verarbeitenden Gewerbes für August. Erwartet: 45.9. Vorherige: 44,5

09:50 Uhr - Frankreich, PMI des verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46.4

09:55 Uhr - Deutschland, PMI des verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 39.1

10:00 Uhr - Euroraum, PMI des verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 43.7

10:00 Uhr - Italien, BIP-Bericht für Q2 2023 (Revision). Erste Veröffentlichung: 0,3% QoQ

10:30 Uhr - Großbritannien, PMI des verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 42.5

14:30 Uhr - USA, NFP-Bericht für August. Alle Angaben in deutscher Zeit. Nicht-landwirtschaftliche Gehaltslisten. Erwartet: 170.000. Bisher: 187.000

Private Gehaltslisten. Erwartet: 150k. Vorherige: 172k

Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.5%. Bisher: 3,5%.

Wachstum der Löhne. Erwartet: 4,4% YoY. Bisher: 4,4% YoY

14:30 - Kanada, annualisiertes BIP-Wachstum für Q2 2023. Erwartet: 1,2%. Bisher: 3,1%

15:45 - USA, PMI des verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 47.0

16:00 Uhr - US, ISM für das verarbeitende Gewerbe für August. Erwartet: 47.0. Bisher: 46,4 Reden der Zentralbanker 12:00 Uhr - Fed Bostic

12:00 Uhr - BoE Pille

