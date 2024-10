Wirtschaftskalender: Im Fokus stehen die Inflationsberichte aus Europa und Kanada im September 🔎

Der heutige makroökonomische Kalender konzentriert sich in erster Linie auf Inflationsberichte aus LĂ€ndern der EuropĂ€ischen Union und Kanada. US-Investoren werden jedoch auch die neuesten Quartalsberichte von US-Unternehmen im Auge behalten. Im ersten Teil des Tages werden die Verbraucherpreisindizes der EuropĂ€ischen Union, darunter Polen, die Slowakei, Frankreich und Spanien, veröffentlicht. FĂŒr die beiden letztgenannten LĂ€nder liegen die Erwartungen bei 1,2 % im Jahresvergleich fĂŒr Frankreich und 1,5 % im Jahresvergleich fĂŒr Spanien, was auf einen geringen Inflationsdruck hindeutet. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass die Inflation in Polen im Jahresvergleich von 4,3 % im August auf 4,9 % ansteigt. Im zweiten Teil des Tages werden die kanadischen VPI-Daten veröffentlicht, wobei fĂŒr September ein Wert von 1,8 % im Jahresvergleich erwartet wird, verglichen mit 2,0 % im August. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Anleger, die sich fĂŒr den Aktienmarkt interessieren, werden sich nicht langweilen, da vor Beginn der Kassasitzung Unternehmen wie Johnson & Johnson, Citigroup, Bank of America, LVMH, Goldman Sachs und UnitedHealth Group ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen werden. Nach Abschluss der Kassasitzung werden Berichte von Interactive Brokers und United Airlines erwartet. Detaillierter Makrokalender fĂŒr den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr, Spanien – Inflationsdaten fĂŒr September: Kern-VPI: Prognose 2,4 % im Jahresvergleich; zuvor 2,7 % im Jahresvergleich;

Spanischer VPI: Prognose 1,5 % im Jahresvergleich; vorherige 2,3 % im Jahresvergleich;

Spanischer VPI: Prognose -0,6 % im Monatsvergleich; vorherige 0,0 % im Monatsvergleich;

HVPI Spanien: Prognose -0,1 % im Monatsvergleich; vorherige 0,0 % im Monatsvergleich;

HVPI Spanien: Prognose 1,7 % im Jahresvergleich; vorherige 2,4 % im Jahresvergleich; 09:45 Uhr, Frankreich – Inflationsdaten fĂŒr September: Französischer Verbraucherpreisindex NSA: Vormonat -1,20 %;

Französischer HVPI: Prognose -1,2 %; Vormonat 0,6 %;

Französischer HVPI: Prognose 1,5 %; Vormonat 2,2 %; 09:45 Uhr, Frankreich – Inflationsdaten fĂŒr September: Französischer VPI: Prognose -1,2 % im Monatsvergleich; zuvor 0,5 %;

Französischer VPI NSA: zuvor 1,20 % im Jahresvergleich; 11:00 Uhr, Deutschland – Deutsches ZEW fĂŒr Oktober: Wirtschaftliche EinschĂ€tzung: Prognose 10,2; vorher 3,6;

Aktuelle Bedingungen: Prognose -84,5; vorher -84,5; 11:00 Uhr, Eurozone – Industrieproduktion im August: Industrieproduktion: Prognose -1,0 % im Jahresvergleich; zuvor -2,2 % im Jahresvergleich;

Industrieproduktion: Prognose 1,8 % im Monatsvergleich; zuvor -0,3 % im Monatsvergleich; 14:30 Uhr, Canada - Inflation Data for September: Kern-VPI: Vormonat -0,1 %;

Gesamt-VPI: Prognose 2,1 % im Jahresvergleich; zuvor 2,0 % im Jahresvergleich;

VPI: Prognose -0,2 % im Monatsvergleich; zuvor -0,2 % im Monatsvergleich;

VPI: Prognose 1,8 % im Jahresvergleich; zuvor 2,0 % im Jahresvergleich;

Kern-VPI: zuvor 1,5 % im Jahresvergleich;

Trimm-VPI: Prognose 2,4 % im Jahresvergleich; zuvor 2,4 % im Jahresvergleich;

