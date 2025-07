Der Sportrtikelhersteller Nike (Ticker: NKE) gehörte in den Wochenschluss zu den groen Gewinnern an der Wall Street, notierte auf Schlusskursbasis mehr als 15% fester. Nach Abschlägen, die sich in der Spitze ausgehend vom Umstand, dass Nike zu einem der größten Verlierer im Trump'schen Handelskrieg durch seine Produktion bspw. in Vietnam gehört, im April auf mehr als 30% YTD summierten, handlet die Aktie nach dem Bull Run am Freitag nun nur noch rund 4% für das Jahr 2025 "unter Wasser".

► Nike | WKN: 866993 | ISIN: US6541061031 | Ticker: NKE

Schauen wir zunächst auf die Zahlen: Nike wies einen Gewinn pro Aktie von 14 Cent gegenüber 13 Cent seitens der Wall Street erwartet aus und das bei einem Umsatz von 11,10 Milliarden US-Dollar gegenüber 10,72 Milliarden US-Dollar erwartet. Spannenderweise gab Nike am Donnerstag bekannt, dass es für die Zukunft mit einem Rückgang bei Umsatz und Gewinn rechnet, nachdem der Sportartikelhersteller im vierten Quartal des Geschäftsjahres den bislang größten finanziellen Einbruch seit Beginn seines in 2024 angekündigten Turnaround-Plans hinnehmen musste.

Die Trump'schen Importzölle waren auch im Earnings Call am Donnerstag ein Thema: Nike CFO Matt Friend bezeichnete die Zölle als „neue und bedeutende“ Kosten, sagte konkret: „Mit den heute geltenden neuen Zollsätzen rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2026 mit einem zusätzlichen Brutto-Kostenanstieg für Nike von etwa 1 Milliarde US-Dollar” und fügte an, dass das Unternehmen beabsichtige, diese Kosten im Laufe der Zeit „vollständig abzufedern”, indem es seine Lieferkette optimiert, mit seinen Fabrik- und Einzelhandelspartnern zusammenarbeitet und Preiserhöhungen umsetzt.

Das scheint auch dringend erforderlich, derzeit befinden sich etwa 16 % der Lieferkette in China und das Unternehmen geht davon aus, dass dieser Anteil bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, das voraussichtlich im nächsten Sommer endet, auf einen hohen einstelligen Prozentbereich reduziert werden kann. Friend führte aus: „Trotz der derzeit erhöhten Zölle auf chinesische Produkte, die in die Vereinigten Staaten importiert werden, bleiben die Produktionskapazitäten und -fähigkeiten in China für unsere globale Beschaffungsbasis wichtig”, erklärte, Nike werde Kostensenkungen in Betracht ziehen, aber die Stabilisierung des Geschäfts, die Investitionen erfordert, habe weiterhin höchste Priorität. Sobald diese Maßnahmen umgesetzt sind, rechnet Friend mit finanziellen Auswirkungen auf die Bruttomargen für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 0,75 Prozentpunkten, wobei für das erste Halbjahr mit größeren Auswirkungen zu rechnen ist.

Nike CEO Elliott Hill sagte: „Die Ergebnisse, die wir heute für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 vorlegen, entsprechen nicht den Standards von Nike, aber wie wir vor 90 Tagen gesagt haben, zeigen die Maßnahmen, die wir zur Neupositionierung des Unternehmens im Rahmen unserer „Win Now”-Initiative ergreifen, Wirkung” und weiter: „Von nun an erwarten wir eine Verbesserung unserer Geschäftsergebnisse.”

Dennoch rechnet Nike für das laufende Geschäftsquartal mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, entsprechend der Erwartung der Wall Street. Nike erwartet demnach einen Rückgang der Bruttomarge um 3,5 bis 4,25 Prozentpunkte, einschließlich 1 Prozentpunkt aufgrund der derzeit geltenden Zölle.

Die Reaktion in der Aktie am Freitag offenbart, wie viel Negatives im Aktienkurs bereits eingepriesen gewesen zu sein scheint, kurzfristig will ich nicht ausschließen, dass die Aktie weiteres Korrekturpoenzial bis in Gefilde um $80 in den kommenden Tagen haben könnte, vorausgesetzt, die Bullen können die am Freitag ausmachbare Unterstützung um $71 nach dem bullishen Opening Drive halten.

Nike Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

