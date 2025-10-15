Wirtschaftskalender & Börse heute: Inflationsdaten, Fed-Reden und Quartalszahlen im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Inflation in Europa und Industrieumsätze in Kanada

Reden von Fed-Mitgliedern Waller und Bostic

Gewinne von Morgan Stanley und Bank of America

Abgesehen von einigen Inflationsveröffentlichungen wird der heutige Wirtschaftskalender von der beginnenden Berichtssaison dominiert. Anleger und Trader richten ihren Blick auf neue Unternehmenszahlen, während die wichtigsten Konjunkturdaten für Bewegung an der Börse heute sorgen. 🔍 Europa: Inflation und Industrieproduktion im Fokus Neben den Verbraucherpreisindizes (CPI/HICP) in Frankreich und Spanien steht auch die Inflation in Polen auf dem Plan. Erwartet wird ein Wert unter 3 %, was dem Ziel der polnischen Zentralbank (2,5 % ± 1 %) entspricht. Zudem könnten die Euro-Wechselkurse auf die neuesten Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone reagieren, obwohl die Daten der wichtigsten Volkswirtschaften – darunter Deutschland – bereits letzte Woche veröffentlicht wurden. 🌎 Nordamerika: Daten und Fed-Reden im Mittelpunkt In Kanada stehen Zahlen zu Großhandels- und Industrieumsätzen im Fokus, während in den USA die Reden mehrerer Fed-Mitglieder (u. a. Christopher Waller) im Rampenlicht stehen. Waller gilt als möglicher Nachfolger von Jerome Powell. Parallel veröffentlicht die Fed ihr Beige Book, das Einblicke in die aktuelle wirtschaftliche Lage der USA gibt – ein wichtiger Hinweisgeber für Anleger, die an der Börse heute aktiv sind. 💼 Berichtssaison: Banken im Rampenlicht Mehrere große US-Unternehmen präsentieren heute ihre Quartalszahlen, darunter: Morgan Stanley

Bank of America

PNC Financial

Abbott Laboratories Diese Berichte könnten die Stimmung an den internationalen Börsen maßgeblich beeinflussen. 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) 06:30 Japan – Industrieproduktion (August) Produktion: -1,5 % im Monatsvergleich (Prognose: -1,2 %)

Kapazitätsauslastung: -2,3 % m/m 08:45 Frankreich – Inflation (September) HICP im Jahresvergleich: 1,1 %

VPI im Monatsvergleich: -1,0 % 09:00 Spanien – Inflation (September) HICP im Jahresvergleich: 3,0 %

Kern-VPI im Jahresvergleich: 2,4 %

VPI im Monatsvergleich: -0,3 % 10:00 Polen – Inflation (September) VPI im Jahresvergleich: Prognose 2,9 % 11:00 Eurozone – Industrieproduktion (August) Prognose: -1,6 % im Monatsvergleich 14:30 Kanada – Großhandels- & Industrieumsätze (August) Prognosen: -1,3 % im Monatsvergleich & -1,5 % im Monatsvergleich 14:30 USA – Empire State Manufacturing Index (Oktober) Prognose: -1,80 19:00 USA – Rede von Fed-Mitglied Waller

20:00 USA – Beige Book 📈 Fazit: Das bewegt die Börse heute Der Wirtschaftskalender zeigt: Heute bestimmen vor allem Inflationsdaten und Zentralbank-Reden das Marktgeschehen. In Kombination mit den frischen Quartalszahlen großer Banken dürfte der Tag für Anleger an der Börse heute besonders spannend werden. Bleiben Sie informiert – die heutigen Daten und Ereignisse können entscheidende Impulse für Aktien, Devisen und Rohstoffe liefern. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.