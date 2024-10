Wirtschaftskalender: JOLTS-Bericht im Blickpunkt 🔎

Der JOLTS-Bericht wird heute veröffentlicht und ist der erste von mehreren wichtigen Arbeitsmarktberichten in dieser Woche. Darüber hinaus werden die Anleger auch über die PMI-Berichte aus Europa, den Bericht über die Aufträge für langlebige Güter und die US-Handelsbilanz für Juli informiert. Darüber hinaus wird die kanadische Zentralbank eine Entscheidung über die Zinssätze treffen. Die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen beziehen sich zwar auf den Juli, könnten aber dennoch einige interessante Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft geben. Die Erwartungen der Analysten deuten auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin, mit einem Wert von etwa 8,1 Millionen offenen Stellen gegenüber 8,18 Millionen im vorherigen Zeitraum. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Spanien - PMI-Daten für August: HCOB Spain Services PMI: Prognose 54,8; zuvor 53,9; 09:30 Uhr, Deutschland - Buba Mauderer spricht 09:45 Uhr, Italien - PMI-Daten für August: HCOB Italien Composite PMI: zuvor 50,3;

HCOB Italien Dienstleistungs-PMI: Prognose 52,5; zuvor 51,7; 09:50 Uhr, Frankreich - PMI-Daten für August: HCOB Frankreich Composite PMI: Prognose 52,7; zuvor 49,1;

HCOB Frankreich Services PMI: Prognose 55,0; zuvor 50,1; 09:55 Uhr, Deutschland - PMI-Daten für August: HCOB Deutschland Composite PMI: Prognose 48,5; zuvor 49,1;

HCOB Deutschland Services PMI: Prognose 51,4; zuvor 52,5; 10:00 Uhr, Eurozone - PMI-Daten für August: HCOB Eurozone Composite PMI: Prognose 51,2; zuvor 50,2;

HCOB Eurozone Dienstleistungs-PMI: Prognose 53,3; zuvor 51,9; 10:15 Uhr, Eurozone - EZB-Vertreter Elderson spricht 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich - PMI-Daten für August: S&P Global/CIPS UK Composite PMI: Prognose 53,4; zuvor 52,8;

S&P Global/CIPS UK Services PMI: Prognose 53,3; zuvor 52,5; 14:30 Uhr, Kanada - Handelsbilanzdaten für Juli: Handelsbilanz: Prognose 0,70B; zuvor 0,64B;

Einfuhren: zuvor 66,01B;

Exporte: zuvor 66,65 B; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Handelsbilanzdaten für Juli: Importe: zuvor 339,00B;

Handelsbilanz: Prognose -78,80B; zuvor -73,10B;

Exporte: zuvor 265,90B; 15:45 Uhr, Kanada - Leitzinsentscheidung der BoC für September: Prognose 4,25%; zuvor 4,50%; 15:45 Uhr, Kanada - BoC-Zinserklärung 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - JOLTs Stellenausschreibungen für Juli: Prognose 8,090M; zuvor 8,184M; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Langlebige Güter für Juli: Gebrauchsgüter ohne Verteidigung: zuvor 10,4% im Monatsvergleich;

GebrauchsgĂĽter ohne Verkehr: zuvor -0,2% im Monatsvergleich;

Auftragseingänge in der Industrie: Prognose 4,7% im Monatsvergleich; zuvor -3,3%;

Factory orders ex transportation: Prognose -0,2% im Monatsvergleich; zuvor 0,1%;

