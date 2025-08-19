Die Börse heute startet gemischt, während Anleger gespannt auf neue Impulse aus dem Wirtschaftskalender warten. Im Fokus stehen vor allem die kanadischen Inflationsdaten sowie die US-Daten zum Immobilienmarkt. Auch Unternehmenszahlen – wie die von Home Depot – und geopolitische Entwicklungen könnten den Handel beeinflussen. Obwohl der Tag vergleichsweise ruhig beginnt, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf das bevorstehende Jackson-Hole-Treffen, bei dem Fed-Chef Jerome Powell am Freitag über die künftige US-Geldpolitik sprechen wird. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 18. August 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr BST – Kanada, Verbraucherpreise (CPI) Juli Trimmed CPI: Prognose 3,0% im Jahresvergleich; vorher 3,0% Median CPI: Prognose 3,1% im Jahresvergleich; vorher 3,1% Gesamt-CPI: Prognose 0,3% im Monatsvergleich; vorher 0,1% Core CPI: Prognose 0,4% im Monatsvergleich; vorher 0,1% Common CPI: Prognose 2,7% im Jahresvergleich; vorher 2,6%

14:30 Uhr – USA, Immobilienmarkt Juli Baugenehmigungen: Prognose 1,39 Mio.; vorher 1,393 Mio. Wohnungsbaubeginne: Prognose 1,29 Mio.; vorher 1,321 Mio.

17:30 Uhr – USA, BIP-Schätzung Q3 Atlanta Fed GDPNow: Prognose 2,5%; vorher 2,5%

20:10 Uhr – USA, Rede von FOMC-Mitglied Bowman

22:30 Uhr – USA, EIA-Öldaten API-Rohölbestände: vorher +1,5 Mio. Barrel

Ausblick: Morgen im Wirtschaftskalender 01:50 Uhr – Japan, Handelsbilanz Juli

03:00 Uhr – China, Leitzinsen (Loan Prime Rate)

04:00 Uhr – Neuseeland, Zinsentscheidung & geldpolitische Erklärung der RBNZ AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.